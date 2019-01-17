Aniden Frene Basınca Kaza Kaçınılmaz Oldu: 3 Yaralı
1 saat önce
Karabük'te sürücüsünün aniden frene bastığı otomobil ile arkadan gelen aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Karabük
'te sürücüsünün aniden frene bastığı otomobil ile arkadan gelen aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Namal Kavşağı'nda H.B., 78 DB 199 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken aniden frene bastı. Bu sırada arkasında seyir eden C.Y. idaresindeki 67 ZF 211 plakalı otomobil duramayarak son hızla önündeki otomobile çarptı.
Kazada her iki araçta bulunan H.B., C.Y. ve Tuncer K. yaralandı. Olay yerine çağrılan 112 ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis
, olayla ilgili inceleme başlattı. - KARABÜK
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:35 Kaynak: İHA
Buzlanan Yoldaki Trafik Kazası Faciayla Sonuçlandı! Uzman Çavuş ve Ailesi Hayatını Kaybetti
İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor
Öfkeli Kadın, Telefonunun Şifresini Vermeyen Kocasını, Üzerine Benzin Döküp Yakarak Öldürdü
Kayınpederine ve Kayınvalidesine Kurşun Yağdıran Cani Damat, Delilleri Yok Etmek İçin Evi Ateşe Verdi