Son Dakika Haberleri: Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu... 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu
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Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu... 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu

41 dakika önce

Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu.

Aniden gelen sel bir ilçeyi yuttu... 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu

SAMSUN - Samsun'un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de kayboldu. Sel ilçeye büyük maddi zarar verdi.

Salıpazarı'nda öğlen saatlerinde başlayan şiddetli yağmur, 2 saat gibi kısa bir sürede sele dönüştü. İlçenin üst kesimlerinde hayatı olumsuz etkileyen sel, ilçe merkezini de adeta yuttu. Evleri, dükkanları ve kurumları su basarken, yollar ve parklar ise sular altında kaldı. İlçeden geçen Terme Çayı'nın suları köprülerin boyuna gelirken, vatandaşların arabaları ise yolda kaldı.

Selin bir anda bastırdığını belirten vatandaşlar, ilçeye giriş çıkışların kapandığını, yüksek kesimlerde heyelan olduğunu, ilçe merkezinin ise sular altında kaldığını söylediler.

Meydana gelen selde Ahmet Yıldız isimli bir şahıs dereden karşıya geçersen suya kapıldı. Olay üzerine polis, jandarma, 112 ve AFAD'dan yardım istendi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldı. 1 kişinin ise selde kaybolduğu bilgisine ulaşıldı.

Salıpazarı, Samsun, Genel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 08:19 Kaynak: İHA
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