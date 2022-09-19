Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü - Son Dakika
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Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü

19.09.2022 17:10
Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü

BURSA'da yolun karşısına geçerken, aniden hareket eden TIR'ın altında kalan pazar esnafı Bayram Damar (59), yaşamını yitirdi.

BURSA'da yolun karşısına geçerken, aniden hareket eden TIR'ın altında kalan pazar esnafı Bayram Damar (59), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Çınarönü Mahallesi'nde meydana geldi. Çınarönü Caddesi'nden Yakın Çevre Yolu yönüne giden Ersin B. yönetimindeki 27 AAJ 751 plakalı TIR, önündeki araçların yavaşlaması üzerine durdu. Semt pazarında incir sattığı belirtilen Bayram Damar, TIR'ın önünden yolun karşısına geçmek istedi. Araçların ilerlemesiyle yolun açıldığını gören Ersin B.'nin hareket ettirdiği TIR, Damar'a çarptı. Damar aracın altında kalırken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Bayram Damar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durumu haber alıp kaza yerine gelen Bayram Damar'ın yakınları sinir krizi geçirdi.

Kazanın ardından TIR şoförü Ersin B., polis tarafından gözaltına alındı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Aniden hareket eden TIR'ın altında kalıp, öldü - Son Dakika

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