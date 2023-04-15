Başıboş köpek aniden yola atlayınca motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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Başıboş köpek aniden yola atlayınca motosiklet sürücüsü kaza yaptı

15.04.2023 13:07

Antalya'da caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsü, aniden önüne çıkan başıboş köpek sebebiyle ani fren yapınca kaza yaşadı. O anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde Mehmet Ateş Alioğlu yönetimindeki motosikletle seyir halindeyken bir anda havlayarak önüne çıkan köpeği fark ederek ani frene bastı.

Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu

YOLA SAVRULDU

Hemen frene basan sürücü Alioğlu'nun hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu
Aniden önüne çıkan köpek kaza yapmasına sebep oldu
Kaynak: İHA
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Antalya, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Başıboş köpek aniden yola atlayınca motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başıboş köpek aniden yola atlayınca motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika
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