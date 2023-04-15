Manavgat ilçesi Güllük Caddesi'nde Mehmet Ateş Alioğlu yönetimindeki motosikletle seyir halindeyken bir anda havlayarak önüne çıkan köpeği fark ederek ani frene bastı.
Hemen frene basan sürücü Alioğlu'nun hakimiyetini kaybetmesi sonucu motosiklet devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Başıboş köpek aniden yola atlayınca motosiklet sürücüsü kaza yaptı - Son Dakika