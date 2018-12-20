Aniden Şerit Değiştirince Yol Savaş Alanına Döndü
2 saat önce
İstanbul-DHASarıyer'de sapakta aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu.
İstanbul-DHA Sarıyer
'de sapakta aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 12 Aralık
'ta Sarıyer'de meydana geldi. Sarıyer'den Beşiktaş
yönüne sağ şeritte ilerleyen bir araç, sapağa yaklaşırken aniden direksiyon kırdı. Orta şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra bariyere çarptı. Bu sırada sol şeritte ilerleyen bir araçta kazaya karıştı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.
Görüntü Dökümü:
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(ARAÇ KAMERASI)
-Aracın sağ şeritten gelmesi
-Makas atması
-Kaza anı
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 12:14 Kaynak: DHA
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