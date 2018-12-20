Aniden Şerit Değiştirince Yol Savaş Alanına Döndü

İstanbul-DHA Sarıyer'de sapakta aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu.

İstanbul-DHA Sarıyer'de sapakta aniden şerit değiştiren sürücü kazaya neden oldu. 3 aracın karıştığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.



Kaza, 12 Aralık'ta Sarıyer'de meydana geldi. Sarıyer'den Beşiktaş yönüne sağ şeritte ilerleyen bir araç, sapağa yaklaşırken aniden direksiyon kırdı. Orta şeride geçmeye çalışan otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kontrolden çıkan araç daha sonra bariyere çarptı. Bu sırada sol şeritte ilerleyen bir araçta kazaya karıştı. Feci kaza araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kazada şans eseri yaralanan olmadığı öğrenildi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'u Sallayan Depremle İlgili Rahatlatan Yorum: Öncü Deprem Değil

İstanbul'u da Sallayan Yalova Depremiyle İlgili Kandilli'den Açıklama

Son Dakika! Ankara'daki Tren Kazasıyla İlgili Soruşturma, Bürokratları da Kapsayacak Şekilde Genişletildi

Spor Robinho Var Yüzünden Attığımız Gole Sevinemiyoruz