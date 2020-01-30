Aniden yola çıkan domuza otomobil çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Aniden yola çıkan domuza otomobil çarptı - Son Dakika

Aniden yola çıkan domuza otomobil çarptı

6 saat önce

Kastamonu-Devrekani karayolu Oyrak mevkisinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan domuza çarptı.

Aniden yola çıkan domuza otomobil çarptı, System.String[]

Kastamonu- Devrekani karayolu Oyrak mevkisinde seyir halindeki otomobil, aniden yola çıkan domuza çarptı. Domuz, araçta sıkıştı. Domuzu Devrekani Belediyesi ekipleri kurtararak veteriner hekime götürdü.


Edinilen bilgiye göre, Kastamonu-Devrekani karayolu Oyrak Mevkisinde seyir halindeki otomobilin önüne domuz atladı. Duramayan otomobil, domuza çarptı. Aracın çarptığı domuz, aracın altında kalarak sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Devrekani Belediyesi Arama Kurtarma Ekipleri yaralı domuzu sıkıştığı yerden kurtardı. Yaralanan domuz, veteriner hekime götürülerek tedavi altına alındı.


Devrekani Belediyesi Arama Kurtarma Ekip Amiri Hakan Alipehlivan, "İhbarı aldığımız anda ekiplerimiz ile birlikte olay yerine intikal ettik. Araçta maddi hasar meydana gelirken, ilk kontrollerin ardından domuzun yaşadığını tespit ettik. Tedavisi titizlikle yapılan domuz yaşamsal alanı doğaya bırakıldı" dedi. - KASTAMONU

Kastamonu, Devrekani, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 03:03 Kaynak: İHA
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