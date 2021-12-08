Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu! - Son Dakika

İnegöl ilçesinde aniden yola çıkan başıboş at trafik kazasına neden oldu. Ata çarptıktan sonra duran otomobile arkadan gelen başka bir otomobil vurdu. Kazada yaralı at olay yerinden koşarak uzaklaşırken, kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.

YEŞİLLİĞE ULAŞMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Dün gece saat 23.00 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Yenişehir Caddesi'nden Alanyurt'tan İnegöl istikametine ilerleyen 03 EV 217 plakalı otomobilin sürücüsü Fatih Pal, yolun orta bölümündeki yeşillik alana ulaşmak için yola çıkan ata çarptı.

ACI İÇERİSİNDE KIVRANDI

Çarpmanın etkisiyle savrulan at yaralanmasına rağmen kaçarak uzaklaşırken kaza nedeniyle duran otomobile ise arkadan gelen başka bir otomobil çarptı. Kaza sonucu 2 araçta hasar meydana geldi. Otomobilin başıboş ata çarpma anı ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.