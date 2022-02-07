Konya'da saat 20.40 sıralarında Adana kara yolu Hortu Mahallesi yakınında Mehmet Demir yönetimindeki 06 HBM 70 plakalı otomobil, yola aniden çıkan köpeğe çarptıktan sonra sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı.
Şarampole yuvarlanan otomobilin sürücü Metin Demir, eşi Sinem Demir (34), çocukları H.D (8), A.D. (5) ve M. E. D. (1) yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine çağrılan ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tedaviye alınan yaralılardan baba Mehmet Demir, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Eşi ve 3 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Aniden yola fırlayan köpek kazaya sebebiyet verdi: Baba ölü, eşi ve 3 çocuğu yaralandı - Son Dakika