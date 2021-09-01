Magazinin örnek çiftlerinden gösterilen Pelin Akil ile Anıl Altan, evlilik yıl dönümünü kutladı. Her paylaştıkları ve yaptıklarıyla takipçilerinden övgü alan çift, romantik bir kutlama yaptı.

Altan, eşini öptüğü kareyi Instagram'dan paylaşarak, "Beşinci senemiz kutlu olsun canım karım. Kızlarımızla hayallerimize doğru adım adım beraber nice mutlu yıllara... Seni çok seviyorum" diye yazdı.

Akıl de kendi Instagram hesabından, "Şu sekiz seneye neler sığdırdı güzel sevgilim. Bu akşam bunların belini kıralım mı? Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Seni çok seviyorum. İyi ki..." notunu düştü. Yaz döneminde Bodrum'da çekildiği fotoğraflarla kilo aldığı görülen Pelin Akil'in fit vücudu dikkat çekti.