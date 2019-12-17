Anıl Arıcıoğlu Süper Lig'in gözdesi - Son Dakika
Son Dakika Spor Anıl Arıcıoğlu Süper Lig'in gözdesi - Son Dakika Spor

Anıl Arıcıoğlu Süper Lig'in gözdesi

6 saat önce

Ankaragücü altyapısından yetişen ve Fethiyespor'da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu son üç sezondur A Takım'da forma giyiyor.

Anıl Arıcıoğlu Süper Lig'in gözdesi, System.String[]

Ankaragücü altyapısından yetişen ve Fethiyespor'da profesyonel olan genç forvet Anıl Arıcıoğlu son üç sezondur A Takım'da forma giyiyor. Güçlü fiziği ve top tekniğiyle Süper Lig kulüplerinin dikkatini çeken Arıcıoğlu'nun önümüzdeki yıl Süper Lig'de forma giymesi bekleniyor.


SÜPER LİG'DE 4 TAKIM ANIL'I İZLİYOR


Bu sezon Fethiyespor formasıyla 18 maça çıkarken 4 gol kaydederken 1 asist yapma başarısı gösteren Arıcıoğlu'nu 4 Süper Lig takımı izliyor. Devre arasında Süper Lig'de forma giymeye hazırlanan genç golcü kanatlarda da forma giyiyor.



Fethiyespor, Ankaragücü, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 02:39 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

3. Lig'in parlayan yıldızı Süper Lig'e geliyor
Süper Lig'in yıldızı Beşiktaş yolunda! ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor!

Son Dakika Haberleri
21:00 Tuzlaspor-Galatasaray maçından notlar - Son Dakika Spor
20:50 Gençlerbirliği, Demir Grup Sivasspor maçının hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor
20:46 Futbol: Ziraat Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
20:39 Aytemiz Alanyaspor: 1-7 - Son Dakika Spor
20:35 Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor maçının ardından - Son Dakika Spor
20:06 ABD Dışişleri Bakanı'ndan Mesut Özil'e destek! - Son Dakika Spor
19:09 Mariano, Galatasaray'dan ayrılmak istemiyor! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 21:04:12. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Anıl Arıcıoğlu Süper Lig'in gözdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]