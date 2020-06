TFF 1'inci Lig'de zirve mücadelesi veren Bursaspor'da Anıl Karaer'den şampiyonluk mesajı geldi.

Deneyimli oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son 1 hafta, Bursaspor'un her bir ferdine şimdi her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bizler şampiyonluk için her şeyimizi ortaya koymaya hazırız" ifadelerine yer verdi.

Sezon başında kadroya dahil olan 31 yaşındaki savunmacı, bu sezon biri kupa olmak üzere toplam 22 maça çıkarken bir de gol kaydetti.