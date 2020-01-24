Anıl Koç, Kasımpaşa'da - Son Dakika
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Anıl Koç, Kasımpaşa'da

6 saat önce

Kasımpaşa, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Anıl Koç, Kasımpaşa'da, System.String[]

Kasımpaşa, TFF 1. Lig takımlarından Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç ile 3.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Kasımpaşa'nın resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Sponsorumuz Medical Park Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçen Altınordu FK'nın 24 yaşındaki kanat oyuncusu Anıl Koç, Kemerburgaz Tesislerimizde Sportif Direktörümüz Emre Zengilli ve Sportif Direktör Yardımcısı Emir Saraç'ın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini 3.5 yıllığına Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı" ifadeleri kullanıldı.

(İHA)

Türkiye Futbol Federasyonu, Medical Park, Altınordu, Kasımpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:25 Kaynak: İHA
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