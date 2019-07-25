Anıl Kubaliç Manisa BŞB'de

TÜRKİYE Erkekler Basketbol Ligi ekiplerinden Manisa Büyükşehir Belediyespor, genç yetenek Anıl Kubaliç'i renklerine bağladı. Karşıyaka altyapısında yetişen Anıl'la Halil Onultmak Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri'nde 1 yıllık sözleşme imzalandı. Düzenlenen imza töreninde Manisa Büyükşehir Belediyespor Genel Sekreteri Bora Çaylan da hazır bulundu.

Kariyerindeki ilk profesyonel sezonunu Manisa Büyükşehir Belediyespor'da geçireceğini ifade eden Anıl, "İki sene önce Amerika'ya gittim. Öncesinde de Karşıyaka'nın altyapısında oynadım. Bu benim ilk profesyonel sezonum olacak. Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.