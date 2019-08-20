Son Dakika Haberleri: Anıl Nural' dan yeni single "Gel Hadi"!
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Anıl Nural' dan yeni single "Gel Hadi"!

1 saat önce

Başarılı sanatçı Anıl Nural'ın yeni şarkısı ''Gel Hadi'' 16 Ağustos Cuma günü SMM etiketiyle dinleyicilerle buluştu!

Anıl Nural' dan yeni single

Sıla Özlem Önemli ile birlikte söyledikleri "Senden Bir İz"ile pop müziğe romantik bir giriş yapan Anıl Nural, yeni şarkısı ''Gel Hadi'' ile müzikseverlerin gönlündeki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor. Şarkının sözlerinde Sıla Özlem Önemli'nin, besteve düzenlemesinde ise Anıl Nural'ın imzası bulunuyor.

Türkçe Pop Tarihinde Bir İlk!

"Gel Hadi" şarkısının klibi Didim'deki antik Apollon Tapınağı'nda çekilen ilk Türkçe pop müzik klibi olma niteliğini taşıyor. Ege Denizi'nin büyüleyici güzelliği ile Apollon Tapınağı'nın tarihi dokusunu harmanlayan klibin yönetmen koltuğunda ise tecrübeli isim Ayhan Sonyürek yer alıyor.

Apollon Tapınağı, Sıla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 09:15 Kaynak: Bültenler
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