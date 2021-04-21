Anıl Özkan'ın yeni albüm heyecanı

Almanya'da rap müzik yapan ve 'Dilemma' olarak bilinen Anıl Özkan, Türkiye'de çıkaracağı yeni albümü için geri sayıma başladı. Özkan, "Albümün pandemi sürecine denk gelmesi halihazırda daha geniş kitlelere müzik servislerinden kolayca ulaşmamızı sağlayacak. 'Streetlife' albümün ruhunu yansıtan bir parça olduğu için tüm müzikseverlere de o hissiyatı şimdiden yansıttı" dedi.

Türkiye'de gittikçe popüler hale gelen rap müzik, genç müzisyenlere motivasyon oldu. Almanya'da rap müzik yapan ve 'Dilemma' olarak albüm çıkaran Anıl Özkan, Türkiye'de müzik piyasasında da çalışmalar yapmak için kolları sıvadı. 'Mon Ami' isimli parçayla kendisini daha geniş kitlelere kanıtlayan genç şarkıcı, 'Streetlife' adlı yeni albümüyle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

"ALBÜMÜN İLK PARÇASI SPOTIFY'DA 110 BİN DİNLENDİ"

Anıl Özkan yaptığı müzik tarzı ile ilgili, "Her kesimden insana dokunabilecek bir lirikal yapı var. Bunun yanı sıra yalnızca hiphop değil aynı zamanda trap, drill ve deep genrelarını da içerisinde barındırıyor. Çok fazla insana ulaşabilmesinde bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Spotify'da albümün ilk parçası olarak yayınladığımız Nacths Unterwegs çıktı ve 110 bini aşkın dinlenme aldı" diye konuştu.

"YENİ ALBÜM İÇİN ÜRETİM SÜRECİNE GİRDİK"

Genç sanatçı kovid-19 salgınının müzik dünyasında da etki yarattığını söyleyerek, "Pandemi tüm dünyada hayatları değiştiren bir etki yarattı. Domino etkisiyle pek çok sektör zedelendi. Aynı şekilde müzik sektöründe de bunu görüyoruz. Konserler, etkinlikler ve çalışmalar iptal oldu ya da aksadı. Ama biz yeni albümün kayıtlarını Red Bull Music Studio Berlin'de alarak dinleyicilere bu süreci ne kadar verimli geçirdiğimizi kanıtlamak istiyoruz. Pandemi boyunca yeni albümün tüm parçalarını özenle seçip ürettik" dedi.

"'NACHTS UNTERWEGS' YENİ ALBÜMÜN RUHUNU YANSITIYOR"

Özkan, yeni albümü Streetlife için şöyle konuştu:

"Albümün pandemi sürecine denk gelmesi halihazırda daha geniş kitlelere müzik servislerinden kolayca ulaşmamızı sağlayacak. Nachts Unterwegsçok kısa bir sürede listelere girdi. Hem Türkiye hem de Almanya için potansiyeli bize gösterdi. 'Streetlife'albümün ruhunu yansıtan bir parça olduğu için tüm müzikseverlere de o hissiyatı şimdiden yansıttı. Ayrıca bu albümün dışında da tekliler yayınlayarak Spotify, Amaozon Music ve Apple Music üzerinden dinleyicilere yepyeni işler sunmaya devam edeceğiz."