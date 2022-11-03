Anıl Ulaş Övençoğlu'na bir ödül de Küresel Gazeteciler Konseyi'nden - Son Dakika
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Anıl Ulaş Övençoğlu'na bir ödül de Küresel Gazeteciler Konseyi'nden

03.11.2022 10:54
Anıl Ulaş Övençoğlu'na bir ödül de Küresel Gazeteciler Konseyi'nden

Küresel Gazeteciler Konseyi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni'nde Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu, Küresel Başarı Ödülü'nü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın elinden aldı.

Alanya, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin Küresel Medya Çalıştayı ve Ödül Töreni'ne ev sahipliği yaptı. Tam 18 ülkeden 37 yabancı gazeteci ile birlikte toplam 156 gazetecinin katıldığı buluşmanın onur konuğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

"ERSİN TATAR'IN ELİNDEN ÖDÜL ALMAK GURUR VERİCİ"

Medya dünyası ve iş adamlarının katıldığı törende Küresel Başarı Ödülü'ne layık görülen Realtor Global Yönetim Kurulu Başkanı Anıl Ulaş Övençoğlu bu güzel organizasyonda 'Küresel Başarı Ödülü'ne layık görüldüğüm için teşekkürlerimi sunuyorum. Ödülümü KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'dan almak da beni ayrıca gururlandırdı. Organizasyonu düzenleyen Küresel Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mehmet Ali Dim'e de ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

Övençoğlu, bu ödülün kendisini daha da motive edeceğine vurgu yaparak "Bu ödül benim için bir gurur kaynağı. Başarı ödüllerle ölçülmese de itici bir kuvvet oluyor, ödül kazanmak insanı motive ediyor. Birileri sizi takdir ediyor, yaptığınız işi beğeniyor. Sektörde hem kendi gelişimim hem de sektörün ilerlemesi adına çok yoğun çalışıyorum. Bu, benim için bir mutluluk kaynağı" diyerek sözlerini tamamladı.

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