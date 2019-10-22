Anılarda Ankara sergisi açıldı
10 dakika önce
Başkentin "bilinmeyen" fotoğraflarının yer aldığı "Anılarda Ankara: Unutulanlar ve Hatırlananlar" sergisi, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen başkentlileri bekliyor.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:48 Kaynak: AA
Başkentin "bilinmeyen" fotoğraflarının yer aldığı "Anılarda Ankara: Unutulanlar ve Hatırlananlar" sergisi, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen başkentlileri bekliyor.
Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) açılan sergide, koleksiyoner Koray Özalp'in yaklaşık 25 yıldır topladığı fotoğraflar yer alıyor.
Kadri Anafarta'nın ahşap heykellerinin de yer aldığı sergi, 28 Ekim'e kadar açık kalacak.
MSB duyurdu: 63 ülkeden 77 askeri ateşe Barış Pınarı Harekatı hakkında bilgilendirildi Başkentte kirasını ödeyemeyen 2 çocuklu aile sokakta kaldı Erdoğan'dan çekilme açıklaması: Şu ana kadar 700-800 kadar çekilme oldu, izini sürüyoruz Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı