Anılarda Ankara sergisi açıldı

Kadri Anafarta'nın ahşap heykellerinin de yer aldığı sergi, 28 Ekim'e kadar açık kalacak.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) açılan sergide, koleksiyoner Koray Özalp 'in yaklaşık 25 yıldır topladığı fotoğraflar yer alıyor.

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