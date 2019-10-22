Son Dakika Haberleri: Anılarda Ankara sergisi açıldı
Son Dakika Güncel Anılarda Ankara sergisi açıldı

Anılarda Ankara sergisi açıldı

10 dakika önce

Başkentin "bilinmeyen" fotoğraflarının yer aldığı "Anılarda Ankara: Unutulanlar ve Hatırlananlar" sergisi, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen başkentlileri bekliyor.

Anılarda Ankara sergisi açıldı, System.String[]

Başkentin "bilinmeyen" fotoğraflarının yer aldığı "Anılarda Ankara: Unutulanlar ve Hatırlananlar" sergisi, tarih yolculuğuna çıkmak isteyen başkentlileri bekliyor.

Çankaya Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde (ÇSM) açılan sergide, koleksiyoner Koray Özalp'in yaklaşık 25 yıldır topladığı fotoğraflar yer alıyor.

Kadri Anafarta'nın ahşap heykellerinin de yer aldığı sergi, 28 Ekim'e kadar açık kalacak.

Çankaya, Ankara, Özalp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:48 Kaynak: AA
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