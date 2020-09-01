Anılarını anlatan Gonca Vuslateri'nin gözyaşları sel olup aktı

"Yalan Dünya" dizisinde canlandırdığı "Vasfiye Teyze" rolüyle ününe ün katan 32 yaşındaki güzel oyuncu, Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalının Gör Beni programına konuk oldu. Aile hayatına dair samimi açıklamalarda bulunan güzel oyuncu, o anlarda gözyaşlarına hakim olamadı.

"ADALETSİZLİK GÖZÜMÜ DOLDURUYOR"

Vuslateri, "Bir kadın var onunla çok çalışmak istemiştim. Bana, 'Senin çok ailevi sorun var, moralsizmişsin. Öyle dediler. Başrol oynayamazsın.' dedi. İçimden 'ne diyor bu ya?' dedim. Çok özür dileyerek söylüyorum ama ben 10 kişinin tecavüz ettiği bir geçmişe sahip olsaydım. Onu mu söyleyecektiniz iş görüşmesinde. Bu adaletsizlik gözümü dolduruyor" dedi.

AİLESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜNÜ ANLATTI

Anne ve babasının ayrılığı sonrası hayatının değiştiğini belirten Gonca Vuslateri, yeni bakış açısını şu sözlerle ifade etti: "Yaratıcılıkta yaralarını daha iyi anlayabiliyorsun. Ben çok uzun zaman mücadele ettim. 'Bunlarla nasıl başa çıkabilirim, bunları nasıl atlatabilirim' diye. Çok huzurlu bir aile ortamı değildi bizimki. Çok okumuş bir anne ve babadan hiç beklenmeyecek şiddet performansı. Zaman geçince sonuçta gazete okuyoruz ve etrafımızda binlerce şey yaşanıyor. Bir anda o bencillikten biraz geç olsa da çıktım. Devamlı kendimi hayatımı anlatıp, kendi hayatıma odaklıydım ama etrafımda bir sürü şey oluyordu. Biraz o tarafa odaklandım. 'O pencereden yaşadıklarıma bakmam lazım' dedim. Oyunculuğunda çok etkisi oldu bunda vizyonumu geliştirdim"

Annesiyle sürekli sorun yaşadığını ve şiddet gördüğünü ifade eden Vuslateri "Anneme anne olarak ulaşamayacağım kadar çok bilgiliydi. Ondan çok şey öğrendim" ifadelerini kullandı.