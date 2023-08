ANILARIYLA NEŞET ERTAŞ PANELİ YAPILDI

BAYRAM BİLGE TOKEL: NEŞET ERTAŞ ANMA PROGRAMLARINI KÜLTÜR BAKANLIĞI MUTLAKA DESTEKLEMELİ! ADEM GÖÇER: "NEŞET ERTAŞ'IN 'İYİ VE DOĞRU KONUŞMAK İNSANA YAKIŞIR' SÖZÜNÜ UNUTMAM! HÜSEYİN ERTAŞ: TOPLUMUN DİNLEDİĞİ ESERLERİN KALİTESİ O TOPLUMUN KÜLTÜRÜNÜ BELİRLLER! Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ı Anma Programı başladı. Program kapsamında 24 Eylül 2021 Cuma günü saat 10: 00'da Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde düzenlenen Neşet Ertaş Anısına karma Resim Sergisi açılışı gerçekleştirildi. Kırşehir belediyesi tarafından hazırlanan ve Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde saat 10: 30'da başlayan ve Vali İbrahim Akın, CHP Kırşehir milletvekilimiz Dr. Metin ilhan, İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Ünzile Yüksel, Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu, CHP İl Başkanı Baran Genç, İyi Parti İl Başkanı Müfit Göçen ve çok sayıda Kırşehirli hemşehrimizin katıldığı panelde Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yine Kırşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve Neşet Ertaş'ın Benim Yurdum adlı Türküsünün seslendirildiği video kilip izlendi. Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu ve Kırşehir Valisi İbrahim Akın açılış konuşmasını gerçekleştirdikleri programda araştırmacı yazar Adnan Yılmaz'ın moderatörlüğünde şair-müzisyen-yazar Bayram Bilge Tokel, Davul Ustası Yaşayan İnsan Hazinesi Adem Göçer ve Büyük Ozanımız Neşet Ertaş'ın oğlu Hüseyin Ertaş panelde birer konuşma gerçekleştirdi. İlk olarak söz alan Bayram Bilge Tokel, "Neşet Ertaş Anma Programlarının uluslararası boyuta mutlaka taşınmalı. " diyerek dünyanın farklı ülkelerinde Neşet Ertaş ekolünden sanatçıların mevcut olduğunu ve bu tür sanatçıların bu programlara davet edilmesi gerektiğini söyledi. Tokel, Kültür Bakanlığı'nın da bu programları mutlaka desteklemesi gerektiği çağrısında bulundu. Daha sonra UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Adem Göçer: "Neşet Ertaş'ın 'iyi konuşmak insana yakışır' sözünü unutmam. Neşet Ertaş, Avrupa'dayken kendi emeğinin karşılığını hep bizlere aktardı. Kendisiyle yaşamak bir ayrıcalıktır. " dedi. Panelin son konuşmasını gerçekleştiren Hüseyin Ertaş ise şunları ifade etti: Değerli katılımcılarla birlikte olmaktan şeref duydum. Haziran ayında yitirdiğimiz Babamın can yoldaşı Hasan saltık'ı saygı, özlem ve rahmetle anıyorum. Özü sözü bir, mert, cömert ve her zaman bana destek olan eşi bulunmaz bir insandı ve yokluğunu hissediyoruz. Güzel insanlar bir bir azalıyor ve birbirimizin değerini bilelim. Valimize, Milletvekilime, Belediye Başkanıma, Başkan Yardımcılarımıza ve tüm çalışma ekibine buradan ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Dedemizin evinin Müze haline getirilmesi, Ozanlar Anıtının eski yerine yeniden yerleştirilmesi dolayısıyla tekrar teşekkür ediyorum. Neşet Ertaş Müzesi yapma çalışmasını da Belediyemizle birlikte yapıyoruz. Ozanlarımızla ilgili en doğru bilgilerin Kırşehir'den yayılması en büyük dileğimizdir. Anma programlarının ana vatanımız baba yurdumuz Kırşehir'de yapılması bizim için çok önemli. Babamın eserlerindeki, nasihatlerinin hayatındaki doğrularla örtüştüğünün bilinmesini istiyorum. " dedi. Almanya'ya gitme süreçlerini de anlatan Hüseyin Ertaş, Neşet Ertaş'ın orada açtığı Müzik Dükkanı sayesinde yaşadıklarını ifade etti ve Neşet Ertaş'ın konserler ve düğünlerde kazandığı parayı bu dükkana yatırdığını ve bu sayede ailenin oturma iznini sürdürdüğüne değindi. 5. senenin sonunda dükkanı bırakıp Köln yakınlarına göçtüklerini söyleyen Hüseyin Ertaş, bir yandan da okuma sürecini aksatmamaya çalıştığına değindi. Aile olarak hayatlarının hep ayrılıklarla ve mücadeleyle geçtiğini söyleyen Ertaş, Neşet Ertaş'ın Bayram Bilge Tolkel'in ısrarıyla Türkiye'ye döndüğünü ifade etti. Neşet Ertaş'ın sohbet aralarında söylediği sözlerin dahi kendilerine ders gibi geldiğini belirten Hüseyin Ertaş, onun özlü sözlerinden örnekler aktardı. Hüseyin Ertaş, babası Neşet Ertaş'ın ayrımcılığı hiçbir şekilde kabul etmediğini ifade ederek Atatürk'e olan sevgisine de vurgu yaptı. Akıl, fikir ve soruşturmanın Neşet Ertaş için çok önemli olduğunu ifade eden Hüseyin Ertaş, üreten ozanların ortak değerlerimiz olduğunun altını çizdi. Ozanların ürettikleri eserlerin eğlence amaçlı olmadığını ve sözlerinde hayat felsefesi olduğunu dile getiren Hüseyin Ertaş her alanda sorgulayıcı olunması gerektiğini ifade etti. Ozanların düşünmeden tartmadan söz söylemediklerini ifade eden Hüseyin Ertaş, toplumun dinlediği eserlerin kalitesinin o toplumun kültürünü belirlediğini belirtti. Ozanlara yapılacak en büyük saygının onların eserlerini bozmadan aktarmak olduğunu belirten Hüseyin Ertaş, hayatın her alanından geçerliliği olan "rıza" olayına değinerek aile rızası olmadan Neşet Ertaş'la ilgili film yapılmasının gündeme gelmesinin üzüntüsünü dile getirdi. Hüseyin Ertaş, Neşet Ertaş'ın yaşadığı dönemde kendisinin film yapılmasına karşı olduğunun altını çizdi. "Babanızın yaşarken reddettiği şeyi sizler, o vefat ettikten sonra kabul eder ve satar mıydınız? " sorusunu soran Hüseyin Ertaş, "Siz, onun neler düşünerek film konusunu reddettiğini nereden bileceksiniz ? "diyerek piyasa çalışması yapanlara seslendi. Zorla, zorbalıkla güzellik olmayacağını ifade eden Hüseyin Ertaş, iyi duygular beslemekle yanlış işler yapılamasının gerektiğine de vurgu yaptı. "Bazı şeyler dokunulmaz ve kutsaldır; babamız da bizim için kutsaldır" diyen Hüseyin Ertaş Neşet Ertaş'ın inandığı şeyleri savunmaktan çekinmediğini ve kendilerinin de onun inandıkları şeyleri savunmaktan vazgeçmeyeceklerini söyledi. Neşet Ertaş'ın hatırasına sahip çıktıkalrını ve çıkmaya da devam edecekelrini söyleyen Hüseyin Ertaş, bizim için tek geçerli ölçü babamızın yaşarken istediklerini yerine getirmektir dedi. "Sesimizi evimizde Kırşehir'imizde duyurmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diyerek konuşmasını tamamlayan Hüseyin Ertaş'ın konuşmasının ardından Anma Programı çerçevesinde Yunus Deveci tarafından Neşet Ertaş Türküsü seslendirildi. Neşet Ertaş'ın kızları ve gelininin de katıldığı panelde ödül törenine geçildi. Veli Ertaş adına Zafer Ertaş'a plaketini Hüseyin Ertaş takdim ederken, Vali İbrahim Akın tarafından Ayşe Tekin'e; Belediye Başkanımız Selahattin Ekicioğlu tarafından Hüseyin Ertaş'a, milletvekilimiz Dr. Metin İlhan tarafından Neşet Ertaş'ın dostu şair müzisyen yazar Bayram Bilge Tokel'e, Belediye Başkan Yardımcımız Asaf Kayaoğlu tarafından Yunus Deveci'ye ve Belediye Başkan Yardımcımız Nuri Araz tarafından moderatör Adnan Yılmaz'a, Belediye Başkan Yardımcımız Tuncay Polat tarafından da davul efsanesi UNESCO Yaşayan İnsan Hazinesi Adem Göçer'e plaket takdimi yapıldı.