Animaco Brands, Web3 dünyasında önemli bir ortaklığa imza attı - Son Dakika
Üye Girişi
Blockchain

Animaco Brands, Web3 dünyasında önemli bir ortaklığa imza attı

Animaco Brands, Web3 dünyasında önemli bir ortaklığa imza attı

Blockchain teknolojisi ve Web3 ekosistemi, Japon markalarına ve fikri mülkiyetlerine (IP) yeni ufuklar açıyor. Animoca Brands Japan ile TOKYO STUPID GAMES arasında kurulan stratejik ortaklık, bu potansiyeli maksimize etmeyi amaçlıyor. RWA (Gerçek Dünya Varlıkları) tabanlı NFT'leri oyun platformuyla buluşturan bu iş birliği, Japon kültür öğelerinin global dijital varlık pazarında güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak.

09.09.2024 11:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Animoca Brands Japan ve TOKYO STUPID GAMES, Japon markalarını ve IP'lerini Web3 dünyasına taşımak için güçlerini birleştirdi. Bu stratejik ortaklık, RWA tabanlı oyun platformunun global ölçekte büyümesini hedefliyor. Animoca Brands'in geniş ekosistemi ve TOKYO STUPID GAMES'in yenilikçi yaklaşımı, Japon kültürünün dijital varlık pazarında yeni fırsatlar yakalamasını sağlayacak.

Animoca Brands Japan Ve TOKYO STUPID GAMES Web3'te Ortaklığını Duyurdu

Animoca Brands Japan ve TOKYO STUPID GAMES arasındaki bu stratejik ortaklık, Web3 teknolojilerinin Japon pazarında hızlı bir şekilde benimsenmesini hedefliyor. TOKYO STUPID GAMES, Japon markalarının ve IP'lerinin değerini artırmak için RWA'ları NFT'lerle birleştiren yenilikçi bir oyun platformu sunuyor.

Bu platform, kullanıcılara benzersiz deneyimler yaşatırken aynı zamanda markaların tanınırlığını artırmayı ve yeni nesil tüketicilerle etkileşime geçmeyi amaçlıyor. Kullanıcılar, platformda oyun oynarken gerçek dünyada karşılığı olan koleksiyon kartları, özel tasarım ürünler ve moda parçaları gibi NFT'ler kazanma şansı elde ediyorlar.

TOKYO STUPID GAMES, bugüne kadar Parco, Terrada Warehouse ve Shibuya gibi önemli isimlerle iş birlikleri gerçekleştirerek, Web3 teknolojilerinin pratik uygulamalarını başarıyla hayata geçirdi. Bu başarılı projeler, platformun Japon pazarındaki potansiyelini gösteriyor.

Animoca Brands Japan, Hong Kong merkezli ana şirket Animoca Brands'in stratejik bir yan kuruluşu olarak, Japon IP sahiplerinin global pazarlara açılmasında kilit rol üstleniyor. Animoca Brands'in 540'ın üzerinde şirkete ve projeye yaptığı yatırımlarla oluşturduğu geniş ağ, bu ortaklıkla birlikte TOKYO STUPID GAMES'in hizmetine sunulacak.

Bu iş birliği, Japon kültürünün eşsiz ögelerini Web3 teknolojileriyle birleştirerek, global dijital varlık pazarında yeni fırsatlar oluşturmayı hedefliyor. Animoca Brands Japan ve TOKYO STUPID GAMES'in bir araya gelmesi, Japon markalarının ve IP'lerinin uluslararası arenada daha güçlü bir şekilde temsil edilmesini sağlayacak ve Web3 ekosisteminin gelişimine önemli katkılar sunacak.

Bu ortaklık, aynı zamanda Blockchain teknolojisinin kullanımını da yaygınlaştırarak, geleneksel endüstriler ile dijital ekonomi arasında köprü kurma potansiyeli taşıyor. Bu sayede, Japon markaları ve IP'leri, global Web3 ekosistemine daha etkin bir şekilde yer alabilecek ve uluslararası kullanıcılara ulaşma fırsatı yakalayacak.

Animoca Brands Japan ve TOKYO STUPID GAMES arasındaki bu stratejik ortaklık, Japon kültürünün ve markalarının global dijital varlık pazarında güçlü bir konum elde etmesine öncülük edecek. Bu iş birliği, Web3 teknolojilerinin pratik uygulamalarını genişleterek hem markalara hem de kullanıcılara yeni ve heyecan verici fırsatlar sunacak.

Kripto Para, Blockchain, Oyun, Son Dakika

Son Dakika Blockchain Animaco Brands, Web3 dünyasında önemli bir ortaklığa imza attı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:50 Gizli tanığın itirafları sonrası Narin’in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü Gizli tanığın itirafları sonrası Narin'in amcası yeniden sorgulanmak üzere jandarmaya götürüldü
14:22 Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin’in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti Gizli tanıktan kan donduran yeni itiraflar: Narin'in amcası cesedi saklamam için 200 bin TL teklif etti
13:13 Narin Güran’ın cenazesinde büyük rezalet Başrolde AK Partili vekil var Narin Güran'ın cenazesinde büyük rezalet! Başrolde AK Partili vekil var
12:20 Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü Kiralık ilanını görüp ev sahibini aradı, fiyatı duyunca çılgına döndü
11:22 İmamın sözleri Narin Güran’ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır
08:30 Josef de Souza’yı silah çekip soydular Josef de Souza'yı silah çekip soydular
08:11 Hakimden amca Salim Güran’a olay soru: Narin senin kızın mıydı Hakimden amca Salim Güran'a olay soru: Narin senin kızın mıydı?
07:55 MasterChef Türkiye’de eleme heyecanı Zeynep yarışmaya veda etti MasterChef Türkiye'de eleme heyecanı! Zeynep yarışmaya veda etti
07:20 Narin’e ait DNA tespit edilmişti Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı Narin'e ait DNA tespit edilmişti! Amcanın otomobili jandarma tarafından yeniden incelenmeye alındı
01:54 Tunceli’de 4 askerimiz şehit oldu Şehit Büyükçaylı’nın eşi bu akşam doğum yapmış Tunceli'de 4 askerimiz şehit oldu! Şehit Büyükçaylı'nın eşi bu akşam doğum yapmış
00:51 Melike Şahin, Narin’in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi Melike Şahin, Narin'in acı haberiyle gözyaşlarına boğuldu ve seyircinin tepkisine sert karşılık verdi
23:44 Yemen’de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü Yemen'de yolcu otobüsü devrildi: 16 ölü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.09.2024 15:14:04. #1.13#
SON DAKİKA: Animaco Brands, Web3 dünyasında önemli bir ortaklığa imza attı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement