Animasyon film "Doru: Macera Ormanı"nın galası yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Animasyon film "Doru: Macera Ormanı"nın galası yapıldı

28.03.2022 21:20
Animasyon film "Doru: Macera Ormanı"nın galası yapıldı

TRT ortak yapımı "Doru: Macera Ormanı" adlı animasyon filminin gala gösterimi Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirildi.

TRT ortak yapımı " Doru: Macera Ormanı" adlı animasyon filminin gala gösterimi Kanyon Cinemaximum'da gerçekleştirildi.

Galada basın mensuplarına açıklama yapan TRT Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ziyad Varol, sinemaya verdikleri değerin bir göstergesi olarak yepyeni yapımları seyirciyle buluşturduklarını söyledi.

TRT'nin yıllardır sektöre katkı vermeye devam ettiğini vurgulayan Varol, "2022 itibarıyla 4 milyonu aşan bir gişe performansımız var. Bunun devamı da gelecek. Sene boyunca yine önemli animasyon filmleriyle, 'Nasreddin Hoca', 'Rafadan Tayfa' ve 'Mutlu Oyuncak Dükkanı' ile bu serüveni devam ettireceğiz." dedi.

Varol, salgından dolayı sinemanın özlendiği bir dönemin ardından yeni yapımlara ilginin hızla arttığına işaret ederek, "Doru: Macera Ormanı" filmine de sinema izleyicilerinden ciddi bir ilgi beklediklerini dile getirdi.

"TRT olarak hayatın içerisindeyiz"

Yeni yapımlarla TRT'nin üzerine düşeni yerine getirdiğine dikkati çeken Varol, "TRT, sinema alanında çok ciddi yatırımlar yapıyor. Son bir yılda 170'ten fazla festivalde filmlerimizle, ortak yapımlarımızla bulunduk. Bu anlamda üzerimize düşeni sadece Türkiye bağlamında değil, dünyada da layıkıyla yerine getiren bir yayıncı kimliğine sahibiz." diye konuştu.

Muhammed Ziyad Varol, kurum olarak aynı zamanda aileye ve topluma önem verdiklerinin altını çizerek, "Her alanda bu yaklaşımımızı sergilemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

"Çocuklara aileleriyle beraber izlemelerini tavsiye ediyorum"

Galaya katılan oyuncu İbrahim Büyükak, serinin ilk filminde seslendirme yaptığını, eşi Nurdan Büyükak'ın "Doru: Macera Ormanı"nın pedagojik danışmanı olduğunu aktardı.

Büyükak, "İlk film çok güzeldi, çok da başarılı oldu. Bu filmin de çok başarılı olacağını düşünüyorum." değerlendirmesini yaptı.

Filmin pedagojik danışmanı Nurdan Büyükak ise çok heyecanlı olduğunu ifade ederek, "Çok güzel bir film olduğunu düşünüyorum, çok güzel mesajları var. Çocuklara mutlaka tavsiye ediyorum, aileleriyle beraber izleyip bu mesajları konuşsunlar, aileler çocuklarıyla paylaşsınlar isterim." dedi.

Galaya ayrıca TRT Çocuk Kanal Koordinatörü Mustafa Bora Durmuşoğlu, TRT Kurdi Kanal Koordinatörü Kemal Gümüş, filmin yapımcısı Alper Özdemir ile filmin ekibi ve minik izleyiciler de katıldı.

1 Nisan'da sinemaseverlerle buluşacak

Çocukların beğeniyle izlediği Doru'nun ikinci sinema filmi "Doru: Macera Ormanı", çocuklarla ailelerine önemli mesajlar veriyor.

Sürü üyelerinden Alaca'nın bir hayvan sirkinin eline düşmesini ele alan ve 1 Nisan itibarıyla sinemaseverlerle buluşacak yapımın konusu şöyle:

"Doru ve arkadaşları, Alaca'yı kurtarmak için zekice bir kaçış planı düzenler. Bu serüvenin ardından Doru yeni bir sürprizle karşı karşıya kalır, sirkten kaçarken bebek şempanze Şöbi de onlarla birlikte gelmiştir. Artık Doru ve Karatay'ın tek bir amacı vardır, Şöbi'yi annesine kavuşturmak. İki kahraman, Şöbi'yi ailesine götürmek için Macera Ormanı'na doğru tehlikeli bir yolculuğa çıkar."???????

YORUMLAR
500
'Çağrı' filmi 4K olarak yenilendi 'Çağrı' filmi 4K olarak yenilendi Melikgazi'de çocuklara yönelik sinema keyfi sürüyor Melikgazi'de çocuklara yönelik sinema keyfi sürüyor

Cinemaximum, Animasyon, Film, Doru, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Animasyon film 'Doru: Macera Ormanı'nın galası yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
21:23 21 aylık bebeğini boğmaya çalışan annenin savunması kan dondurdu: Eşimi korkutmak için yaptım
20:24 Ebrar Karakurt'tan yine çok konuşulacak bir paylaşım geldi: Kız mıyım erkek miyim anlamıyorlar
20:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Birçok ihtiyaç ürününe KDV indirimi geldi
19:53 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "5'li çete" yanıtı: Aynı siyasi görüşü paylaştığınız arkadaşlarınız da içindeydi
19:48 Kız ve erkek öğrencilerin ayrı sıralarda oturtulmasını isteyen okul müdürü görevine geri döndü
19:34 A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'a sorulan soru başarılı ismi çileden çıkardı
19:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan barış müzakereleri öncesi açıklamada bulundu: Putin ve Zelenski'yle görüşmeler olumlu
19:01 Dünyanın gözü İstanbul'da olacak! Rusya-Ukrayna barış görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirilecek
18:59 A Milli Takım'dan 3 futbolcu kadro dışı kaldı
18:53 Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun görevinden alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 21:29:29. #1.12#
SON DAKİKA: Animasyon film "Doru: Macera Ormanı"nın galası yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement