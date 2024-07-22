Animoca Brands ve TON Vakfı güçlerini birleştirdi - Son Dakika
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Blockchain

Animoca Brands ve TON Vakfı güçlerini birleştirdi

Oyun ve metaverse sektörünün öncü şirketlerinden olan Animoca Brands, TON Vakfı ile stratejik bir iş birliği kurdu. Bu ortaklık, Moca Network ve TON Blockchain ekosistemlerinin entegrasyonunu hızlandıracak ve kullanıcı deneyimini zenginleştirecek.

22.07.2024 14:08
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Animoca Brands, TON Vakfı ile stratejik bir iş birliği kurduğunu açıkladı. Kurulan ortaklıkla birlikte oyun ve metaverse alanlarında yeni kapılar açacak. Moca Network ve TON Blockchain ekosistemlerinin entegrasyonu kullanıcı deneyimini zenginleştirecekken aynı zamanda Blockchain teknolojisini sosyal platformlarla daha uyumlu hale getirecek.

Blockchain Dünyasında Yeni Bir Dönem

Oyun ve metaverse sektörünün önde gelen isimlerinden Animoca Brands'in iki önemli markası, TON Vakfı ile yeni bir ortaklığa imza attı. Bu stratejik hamle, oyun ve sanal evren alanında faaliyet gösteren firmaların Moca Network ve TON Blockchain ekosistemine entegrasyonunu hızlandıracak.

Animoca Brands'in alt kuruluşları arasında yer alan ve Mocaverse ile MOCA Coin'in yönetiminden sorumlu olan MOCA Vakfı, kullanıcı deneyimini zenginleştirmek amacıyla TON ile token takası anlaşması yaptı.

TON Vakfı Konsey Başkanı Steve Yun, bu iş birliğinin her iki tarafın da hedefleriyle uyumlu olduğunu vurguladı. Yun, "TON'un etkileşim özgürlüğü vizyonu, Animoca Brands'in dijital varlık haklarına verdiği önemle bütünleşiyor. Bu ortaklık, TON'un oyun ve sosyal uygulamalar için tercih edilen bir platform olma yolculuğunda önemli bir adım." dedi.

Yun ayrıca, "Birlikte geliştirdiğimiz itibar mekanizması, kullanıcıların kimliklerini ve değerlerini Blockchain üzerinde etkin bir şekilde yansıtmalarına olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

TON, ilk olarak anlık mesajlaşma uygulaması olan Telegram için tasarlanan bir Blockchain ağı olarak biliniyordu. Son verilere göre Telegram üzerindeki Web3 oyunlarının gördüğü yoğun ilgi sonrasında TON'un yerel kripto para birimi olan Toncoin, 18 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmayı başardı.

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Son Dakika Blockchain Animoca Brands ve TON Vakfı güçlerini birleştirdi - Son Dakika

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