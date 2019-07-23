Son Dakika Haberleri: Anında müdahale ormanı yanmaktan kurtardı
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Anında müdahale ormanı yanmaktan kurtardı

1 saat önce

Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Anında müdahale ormanı yanmaktan kurtardı, System.String[]
Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinin turistik yeri olan Gideros Koyunun üstündeki ormanlık alanda alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hiç vakit kaybetmeden gelen Cide Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına anında müdahalede bulundu. Cide- Bartın Karayolu üzerinde daha önce kesilen ve kuruyan teflim yapraklarının tutuşmasıyla başladığı iddia edilen yangın, ekiplerin anında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Sigara atılmasıyla yangının çıkmış olduğunun üzerinde duran ekipler, sıcak geçen mevsimde vatandaşların böyle yangınlara sebebiyet vermemesi için dikkatli olmasını istediler. - KASTAMONU
Kastamonu, İtfaiye, Cide, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 11:36 Kaynak: İHA
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