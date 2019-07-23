Anında müdahale ormanı yanmaktan kurtardı

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TEM Otoyolu'nda bir kişi, TIR'ın altında kalarak feci şekilde can verdi

Nehirdeki cesedi fark eden vatandaşlar hemen polise haber verdi

Cumhurbaşkanlığı "Menemen soğanlı mı soğansız mı olur?" tartışmasında tarafını seçti