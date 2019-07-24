Anında müdahale ormanı yanmaktan kurtardı
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Kastamonu'nun Cide ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı.
Kastamonu Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 12:05 Kaynak: İHA
'nun Cide
ilçesinde çıkan yangını itfaiye ekiplerinin anında müdahalesiyle ormana sıçramadan kontrol altına alındı. Edinilen bilgiye göre, Cide ilçesinin turistik yeri olan Gideros Koyunun üstündeki ormanlık alanda alevleri gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine hiç vakit kaybetmeden gelen Cide Belediyesi İtfaiye
Ekipleri yangına anında müdahalede bulundu. Cide- Bartın
Karayolu üzerinde daha önce kesilen ve kuruyan teflim yapraklarının tutuşmasıyla başladığı iddia edilen yangın, ekiplerin anında müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Sigara atılmasıyla yangının çıkmış olduğunun üzerinde duran ekipler, sıcak geçen mevsimde vatandaşların böyle yangınlara sebebiyet vermemesi için dikkatli olmasını istediler.
(İHA)
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