Anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki - Son Dakika

Anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOS) Başkanı Bahattin Sürücü, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve anıt ağaç tescil başvurusunda bulundukları zeytin ağacının yanına villa yapılmasına tepki gösterdi.

Ekosistemi Koruma ve Doğaseverler Derneği (EKODOS) Başkanı Bahattin Sürücü, yaklaşık 1500 yıllık olduğu değerlendirilen ve anıt ağaç tescil başvurusunda bulundukları zeytin ağacının yanına villa yapılmasına tepki gösterdi.

Sürücü, yaptığı yazılı açıklamada, Hacıfeyzullah Mahallesi'nde tescil başvurusunda bulundukları zeytin ağacına yaklaşık 2 metre mesafede villa yapıldığını, ağacın bazı dallarının inşaat halindeki binanın içine girdiğini aktardı.

"Bina yapılırken ağacın gövdesinin kalaslara destek olarak kullanıldığı, üzerine çakılan parçalar ve çivilerden anlaşılmaktadır. Ne yazık ki sorgulanması gereken pek çok konu bulunmaktadır." ifadelerini kullanan Sürücü, konuyu aktardıkları Kuşadası Belediyesinin binayla ilgili durum tespiti yapacağını öğrendiklerini kaydetti.

Zeytin ağacının 1500 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini belirten Sürücü, Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı Tabiat Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ekiplerinin de bölgeye gelerek incelemede bulunduklarını bildirdi.

Anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki

Bahattin Sürücü, Zeytin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 17:35

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Abdullah Gül'den korkuyorlar mı? Bülent Arınç, çok konuşulan yoruma içtenlikle yanıt verdi Şehit cenazesinde saldırıya uğrayan Kılıçdaroğlu, o gün kendisini en çok üzen şeyi anlattı Erdoğan'ın müjdesinde en önemli detay netleşti! Türkiye'nin 20 yıllık ihtiyacını karşılayacak doğal gaz bulundu Kamyona çarpan motosikletteki 2 kişi öldü, sürücünün yaptığı paylaşım dikkat çekti Galatasaray'ın eski yıldızı Bafetimbi Gomis, Al Hilal-Al Ahli maçının 12. dakikasında baygınlık geçirdi İş insanına kanlı pusu! Uzun namlulu silahlarla taradılar Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'özel okul' krizine ilişkin açıklama: Velilerin taleplerinin takipçisi olacağız CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev CHP Lideri Kılıçdaroğlu, avukat kızına koyduğu yasağı anlattı: CHP'li belediyelerden içeri girmeyi yasakladım Tartıştığı kadınlara bıçak çeken şahıs halkın tepkisiyle karşılaşınca karakola sığındı Polis memurunun karıştığı kazada tartışma çıkınca kan döküldü: 1 ölü, 1 yaralı Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü Kiralık sözleşmesi biten Mohamed Elneny, Beşiktaş'tan ayrıldığını sosyal medyadan duyurdu TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
Meteoroloji'den 8 kente Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı         
17:47
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? 26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?         
16:20
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız         
16:09
Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı Toprağa gömülü cansız bedeni bulunan yaşlı adamın katili, çaycı çıktı         
15:35
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı         
14:59
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti         
14:48
Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti Çalınan bisikletinin internette satışta olduğunu gördü, satın almaya polisle gitti         
14:43
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı         
14:28
Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap Adı birçok ünlü isimle anılan Demet Özdemir'den Murat Boz'la aşk yaşadığı iddiasına cevap         
14:21
3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı 3 yaşındaki kızın çaresizliği! İki babası da kayıp olduğu için ortada kaldı         
14:13
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı         
13:28
12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu 12 kişiyi öldüren seri katile rekor ceza isteniyor! İddianamedeki detaylar kan dondurdu         
13:17
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı         
13:15
Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti Sandalye ile darbedilen talihsiz güvenlik, 7 günlük yaşam savaşını kaybetti         
12:51
Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar Erdoğan'ın açıklayacağı müjde Yunanistan'ı telaşa soktu: İsrail'in servis ettiği uydu görüntülerine sarıldılar         
12:51
Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek Çöpte bulduğu 110 bin lirayı polise teslim eden temizlik işçisinin borcunu ünlü isimler ödeyecek         
12:35
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler         
12:21
Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı Kaçak elektrik kullanan vatandaşlar, ekipleri içeri almadı         
12:02
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi         
11:52
YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı YouTuber Enes Batur, yeni sevgilisiyle yakalandı         
11:18
Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı Gelin ve damat dahil 100 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı         
11:14
TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak TOKİ, 9 ilde 400 konutu 120 bin liradan başlayan fiyatlarla kurasız olarak satacak         
11:12
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı         
10:59
Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti Sevgilisiyle görüntülenen Merve Boluğur, göğüs dekolteli spor kıyafetiyle dikkat çekti         
10:54
İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu İzmir'de dağıtılan Atatürk büstü tartışmaya neden oldu         
10:43
Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi Çiftlik Bank'ın Tosuncuk'unun adresi tespit edilip Interpol'e bildirildi         
09:46
Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim Alkollü çıkan taksiciyi yanındaki kadın kurtarmak istedi: Ben içirdim         
09:14
Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı Azeri mafya lideri Antalya'da öldürüldü! Katil, aynı masada yemek yediği en yakını çıktı         
08:45
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu         
08:04
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı         
07:44
İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada İncir çekirdeğini doldurmayacak sebepten komşu çocuğunu dövdü! Yürek burkan anlar kamerada         
00:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.08.2020 23:45:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Anıt ağaç tescil başvurusu bulunan ağacın yanına yapılan villaya tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei