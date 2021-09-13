Anıt ağaçların röntgenleri çekiliyor - Son Dakika

Anıt ağaçların röntgenleri çekiliyor

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli İlçe Belediyesi kent genelindeki Anıt ağaç ve diğer araç türlerinin Akustik Tomografi yöntemiyle sağlıklarını kontrol ediyor.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ın talimatıyla asırlık çınarların ve kentteki diğer ağaç türlerin sağlıklı olup olmadıkları kontrol ediliyor.

Temizlik İşleri Müdürlüğü Park ve Bahçeler Birimi, Ereğli'ye davet ettiği ilgili firma ile ağaçlarda Akustik Tomografi yöntemini kullanarak sağlık durumlarını ölçme çalışmalarına başladı.

Temizlik İşleri Müdürü Sezgin Okumuş, çalışma tamamlandığında kentteki tüm ağaçların sağlık durumunun ortaya çıkacağını belirtti. Okumuş açıklamasında şunları söyledi:

"Ereğli'mizde tarihi çınar ağaçları ve bunun yanında çınar ağaçlarının yayılma alanında bir çok tür ağaç bulunuyor. Bu ağaçların çoğunluğu insanların sıklıkla bulunduğu, oturduğu, gölgelendiği şehir içinde bulunuyor. Tabii ki zaman geçtikçe, yaşlandıkça ve çevresel şartlardan dolayı ağaçların sağlıkları bozulabiliyor. Durum tespiti yapmak için değişik yöntemler var. Biz modern teknolojiyi kullanarak bu çalışmamızda Akustik Tomografi yöntemini seçtik. Bu yöntem ile ağacın içine ses dalgaları gönderilerek bu ses dalgalarının geri dönüş hızının hesaplanmasıyla nerelerde kavuklaşma, nerelerde çürüme olduğu tespit ediliyor. Çalışmayı yapan arkadaşlar sonunda ağaçların sağlık durumlarıyla ilgili verilerini, risk analizlerini rapor halinde sunacaklar. Rapora istinaden Anıt ağaç statüsünde olan çınar ağaçlarımıza müdahale etmek için Zonguldak İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü'nden izin alacağız. Anıt ağaç statüsünde rapor olmayan ağaçlarımızda biz belediye olarak bakım işlemlerini yapacağız.