Anıt Mezar Çalışmaları Hızla Devam Ediyor
1 saat önce
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için yapımı devam eden anıt mezar çalışmalarını inceledi.
Isparta
Valisi Ömer Seymenoğlu
, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel
için yapımı devam eden anıt mezar çalışmalarını inceledi.
9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için İslamköy
Çalca Tepe'de anıt mezar yapım çalışmaları devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu da yapımı devam eden anıt mezar çalışmalarını yerinde inceledi. Seymenoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ISPARTA
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Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:10 Kaynak: İHA
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