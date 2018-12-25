Son Dakika Haberleri: Anıt Mezar Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Anıt Mezar Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

1 saat önce

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için yapımı devam eden anıt mezar çalışmalarını inceledi.

Anıt Mezar Çalışmaları Hızla Devam Ediyor, System.String[]
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için yapımı devam eden anıt mezar çalışmalarını inceledi.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel için İslamköy Çalca Tepe'de anıt mezar yapım çalışmaları devam ediyor. Vali Ömer Seymenoğlu da yapımı devam eden anıt mezar çalışmalarını yerinde inceledi. Seymenoğlu, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mahmut Zadeoğlu ile yüklenici firma yetkililerinden çalışmalar hakkında bilgi aldı. - ISPARTA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 04:10 Kaynak: İHA

Isparta, Süleyman Demirel, Cumhurbaşkanı, Güncel
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