Anıt Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları böyle görüntülendi - Son Dakika

Anıt Müzesi'ndeki restorasyon çalışmaları böyle görüntülendi

IĞDIR - 'Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıt Müzesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları drone ile havadan görüntülendi.

Iğdır'da 1919-1921 yılları arasında Andranik komutasındaki Ermeni çetelerince hunharca katledilerek şehit edilen 80 bin savunmasız Türkün anısına yapılan 'Soykırım Anıtı'nda restorasyon ve çevre düzenlenmesi devam ediyor. Düzenleme projesi devam eden Soykırım Anıtı'nın restorasyonu ve çevre düzenlenmesi yeniden dizayn edilecek. Iğdır İli Merkez ve Köylerine Hizmet Götürme Birliği ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle yapılacak olan proje Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında, Serhat Kalkınma Ajansı tarafından destekleniyor.

Anıt, Gelibolu'da 41 metre 70 santimetre yüksekliğindeki Çanakkale Şehitler Abidesinden 30 santimetre yüksek olarak, Türkiye'nin en yüksek anıtı özelliğini taşıyor. Höyük çadırı biçimindeki müze üzerine 37 metre boyunda 5 kılıçla simgeleniyor. Türklüğün gücünü de simgeleyen 5 kılıcın havadan görünümü yıldızı andırıyor. Kaidesiyle birlikte anıtın yüksekliği 42 metreyi buluyor. 14 dönüm alanda kurulan anıt, 800 metrekare alana oturtulurken, höyük müze ise 350 metrekare alana inşa edilmiş.

Birçok turisti ağırlıyor

Ermeni çetelerinin 1915-1921 yıllarında katlettiği Türklerin anısına yapılan anıtın açılışı 5 Ekim 1999'da yapıldı. Alt katı müze olan 'Ermeniler Tarafından Katledilen Şehit Türkler Anıtı', Türkiye'nin birçok ilinden ve komşu ülkelerden gelen turistleri ağırlıyor.