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Anıt yarışması sonuçları açıklandı - Son Dakika

Anıt yarışması sonuçları açıklandı

10.06.2021 11:28
Anıt yarışması sonuçları açıklandı, System.String[]

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100'üncü Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması" sonuçlandı.

Yüksek Mimar Orhan Ersan'ın ekip başı olduğu proje birincilik ödülünü kazandı.

Antep'in adaletsiz bir işgale karşı yapılan destansı savunmasının kahramanlarını anmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve TMMOB Mimarlar Odası Gaziantep Şubesi iş birliğinde organize edilen "Gaziantep'in Kurtuluşunun 100. Yılında Kahramanlarımızın Anılması İçin Anıt ve Çevre Düzenlemesi Proje Yarışması" sonuçlandı. 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi yanında 10 bin 500 metrekarelik alanda yapılması planlanan anıt için yarışmaya giren projeler arasından Yüksek Mimar Orhan Ersan'ın ekip başı, Yüksek Mimar Gülcan Afacan, Yardımcı olarak Mimar Efe Üzüm, Danışman olarak da Doç. Dr. Deniz Dokgöz ve Doç. Dr. Ferhat Hacıalibeyoğlu'ndan oluşan ekibin yaptığı proje birinciliği göğüsledi.

Yarışmada 2'ncilik ödülünü ekip başı Mimar Pınar Kesim Aktaş'ın yaptığı, Peyzaj Mimarı Mehmet Cemil Aktaş, yardımcılığı Peyzaj Mimarları Şeyma Kahraman, Lokman Turunç'un ve öğrenciler Hilal Yivci ile Sümeyye İşbilir'in yaptığı, danışman olarak Peyzaj Mimarı Okan Mutlu Akpınar, Mimar Hüseyin Hilmi Kezer'in olduğu ekip kazandı.

3'üncülüğü Ekip Başı Mimar Kutlu İnanç Bal, Mimar Hakan Evkaya, yardımcılar Mimarlar Yasemin Kılıç, Serhat Çakır, İpek Gönüllü Bilikci, Ömer Faruk Aslan, Özlem Karakoç ve mimarlık öğrencileri İmre Bilgin ile Yetkin Erce Ecer'in oluşturduğu proje aldı.

5 adet proje ise eşdeğer mansiyon ödülünü almaya hak kazandı. Birinci proje, Ekip Başı Endüstri Ürünleri Tasarımcısı Gülay Gamze Güven, Endüstri Ürünleri Tasarımcıları Ada Rahvancı, Deniz Aslan ve Göksun Sönmez, Mimarlar Mine Öztürk, Ayçıl Yılmaz, Merve Pilgir ve Deniz Yılmaz, Resim İş Ayşegül Yarar, Peyzaj Mimarı Arzu Kutkam, Resim İş Necmettin Yağcı ve Seramik Sanatçısı Azimet Karaman'ın oluşturduğu ekibin yaptığı proje aldı. İkinci olarak Ekip Başı Mimar İsmail Kocataş, Mimarlar Gülşah Güneş ve Esra Demirci ekibinin yaptığı proje kazanırken, üçüncü ise Ekip Başı Mimar Sıddık Güvendi, Mimarlar Cihan Sevindik ve Oya Eskin Güvendi, Yardımcı Mimar Senem Müştak Sevindik, yardımcı öğrenciler Abdullah Kahraman, Elif Sakallı, Gülcan Coşkun, Emirhan Ayata ekibi eşdeğer mansiyon ödülünün sahibi oldu.Eşdeğer Mansiyon Ödülünü kazanan bir diğer ekip ise Ekip Başı Mimar Alper Karasu ve Mimar Merve Kalaycı'nın bulunduğu ekip aldı. Yarışmanın Eşdeğer Mansiyon Ödülü'nü kazanan son ekip, Ekip Başı Mimar Tuna Han Koç, Y. Mimar Zeynep Altınbaşlı, yardımcı öğrenciler Tunga Tüdeş, Merve Akbay ve Ezgi Üzümcü oldu.

Yarışmada asıl jüri üyeleri Sanat Tarihçisi- Ressam Prof. Dr. Jale N. Erzen, Heykeltıraş Seyhun Topuz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden Mimar Prof. Dr. Celal Abdi Güzer, İstanbul Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Kahvecioğlu, Mimar Murat Tabanlıoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mimar Erdem Güzelbey ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Tarih Kurulu Başkanı Bekir Sıtkı Severoğlu oldu. Danışman jüri, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Sezer Cihan, Gaziantep Üniversitesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Hilmi Bayraktar, Heykeltıraş Prof. Dr. Rahmi Aksungur, Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nden Mimar Doç. Dr. Gülden Gümüşburun Ayalp, Gaziantep Mimarlar Odası Başkanı Mimar Aslı Tezel, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Mimar Zafer Okuducu ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı İrem Elbeyli'nden oluştu. Yarışmanın raportörlüğünü ise Gaziantep Büyükşehir Belediyesi KUDEB Şube Müdürü Serdar Murat Gürsel, Uzman Arkeolog Zeynep Akkaya Temel, Mimar İrem Donç ve Mimar Taner Yürekli yaptı.

Anıt yarışması sonuçları açıklandı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Mehmet Cemil, Gaziantep, Aralık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Anıt yarışması sonuçları açıklandı - Son Dakika


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