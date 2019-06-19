Anıt zeytin ağacında fotoğraf sergisi

Manisa
İl Tarım Müdürlüğü tarafından düzenlenen 10. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda dereceye giren fotoğraflar Kırkağaç
ilçesinde bulunan 1657 yaşındaki zeytin ağacının çevresinde ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. İzmir
Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 2013 yılında "Anıt Ağaç" olarak koruma altına alınan ve "Dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı" olarak tescillenen ağacın çevresinde düzenlenen sergi açılışında konuşan Vali Ahmet Deniz, sergi için en anlamlı noktanın seçildiğine işaret etti.
Deniz, "Zeytin
barış ve kardeşliği simgeler. 1657 yıllık bu zeytin ağacımız da bu özdeşliğin bir simgesi olarak burada durmakta. Birlik ve beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkarak yaşamalı, topraklarımızın kıymetini bilerek daha fazla üretmek için çalışmalıyız." dedi.
Manisa İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk
, dereceye giren 60 eseri, fotoğraf meraklılarıyla buluşturduklarını dile getirdi.
Serginin açılış törenine Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Alaşehir
Kaymakamı Abdullah Uçgun ve Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz
de katıldı.