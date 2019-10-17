Son Dakika Haberleri: Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı
Son Dakika Güncel Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı

Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı

40 dakika önce

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 1657 yaşındaki 'dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı' olarak tescil edilen anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı.

Anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı, System.String[]

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 1657 yaşındaki 'dünyanın meyve veren en yaşlı zeytin ağacı' olarak tescil edilen anıt zeytin ağacında ilk hasat yapıldı.

İzmir Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından 2013'te 'anıt ağaç' olarak koruma altına alınan Kırkağaç'ın Bakır Mahallesi'ndeki 1657 yaşındaki anıt zeytin ağacında, bu yılın ilk hasadı yapıldı. Manisa Valisi Ahmet Deniz, Kırkağaç Kaymakamı Murat Büyükköse, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, Tarım ve Orman Manisa İl Müdür Vekili Metin Öztürk, Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürü Cihan Doğan hasat etkinliğine katıldı. Başta Vali Deniz olmak üzere etkinliğe katılanlar, anıt ağactan zeytin topladı. Ayrıca Vali Deniz, hasat yapan kadın çiftçilere, Dünya Kadın Çiftçiler Günü nedeniyle gül verdi. Açıklama yapan Vali Deniz, üreticilere bol kazançlı ve bereketli hasat dönemi diledi. Manisa'nın Türkiye'nin sofralık zeytin üretiminde birinci, yağlık zeytin üretiminde ise ikinci sırada yer aldığını söyleyen Vali Deniz, Akdeniz ülkelerinde zeytinyağı kullanımında geride kaldığımızı belirterek herkesi tüketime davet etti. Kırkağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı ise, Yaklaşık 2 milyon ağacının yer aldığı Kırkağaç'ta, geçen yıl ortalama 40 bin ton rekolte vardı. Bu yıl rekoltenin 20 bin ton olması bekleniyor. 'Edremit' ve 'Domat' tipi zeytin ağaçlarındaki verim düşüklüğü nedeniyle, rekolte düştü. Buna rağmen tane büyüklüğü ve kalite açısından son yılların en kaliteli ve en iri taneli ürünü söz konusu dedi.


Kırkağaç, Manisa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 12:33 Kaynak: DHA
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