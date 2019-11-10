Son Dakika Haberleri: Anıtkabir, 10 Kasım törenine böyle hazırlandı
Son Dakika Güncel Anıtkabir, 10 Kasım törenine böyle hazırlandı

Anıtkabir, 10 Kasım törenine böyle hazırlandı

6 saat önce

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenin hazırlık aşamasının videosu paylaşıldı.

Anıtkabir, 10 Kasım törenine böyle hazırlandı, System.String[]

Milli Savunma Bakanlığınca (MSB) Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 81. yılı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törenin hazırlık aşamasının videosu paylaşıldı.

MSB'nin Twitter hesabından "Anıtkabir'de dokuzu beş geçe. Mustafa Kemal Atatürk" başlığıyla paylaşılan videoda, askerler tarafından Atatürk'ün silüetinin de bulunduğu Türk bayrağının hazırlanma görüntülerine yer verildi.

Anıtkabir'in törene hazırlık aşamasının yer aldığı videoda, törene katılan askeri erkanın saat 09.05'te siren sesleri eşliğinde saygı duruşunda bulunmasına yer verildi.

Video, Atatürk'ün, "Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." sözüyle sona eriyor.

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.11.2019 11:22 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Güney Kore'de televizyon sunucusu Atatürk'e saygı için haberleri ayakta sundu
Trabzonspor-Alanyaspor maçından önce Atatürk'ün en sevdiği türkü çalındı! Arnavutköy'de korkunç kaza! Oğlunun nikahına giden anne hayatını kaybetti Davutoğlu, yeni parti binasını mühürlenme riski nedeniyle CHP'li belediye sınırları içinde seçecek

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2019 17:53:05. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anıtkabir, 10 Kasım törenine böyle hazırlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]