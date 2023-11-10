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Anıtkabir, Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika

Anıtkabir, Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı

Anıtkabir, Atatürk\'ün Vefatının 85. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı
10.11.2023 13:24

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı. Sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından Anıtkabir, vatandaşların ziyaretine açıldı. Her yaştan vatandaşlar Atatürk'ü ziyaret etmek için Anıtkabir'e akın etti. Vatandaşlar Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakarak saygı duruşunda bulundu ve dualar okudu. Nöbet değişimi yapan askerlerin seremonisi ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı da dinletildi. Anıtkabir bugün saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, vefatının 85'inci yılında ziyaretçi akınına uğradı.

Anıtkabir, sabah saatlerinde devlet erkanının katıldığı resmi törenin ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Ankara'ya gelen her yaştan vatandaşlar, Atatürk'ü ziyaret için Anıtkabir'e akın etti. Atatürk'ün mozolesine karanfiller bırakan vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup dualar okudu. Nöbet değişimi yapan askerlerin yaptığı seremoni, ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden de Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nun ses kaydı dinletildi. Anıtkabir bugün saat 21.00'e kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Anıtkabir, Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anıtkabir, Atatürk'ün Vefatının 85. Yılında Ziyaretçi Akınına Uğradı - Son Dakika
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