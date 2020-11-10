Anıtkabir'de 10 Kasım töreni - Son Dakika

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni

10.11.2020 10:07
Anıtkabir'de 10 Kasım töreni, System.String[]

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

TÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 82'nci yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 82'nci ölüm yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de anma töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, yüksek yargı üyeleri ve askeri personel katıldı. Törende Hazine ve Maliye Bakanlığı'na atanan Lütfi Elvan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü.

'CUMHURİYETİMİZİ İLELEBET YAŞATACAĞIZ'Cumhurbaşkanı Erdoğan, üzerinde ay yıldız bulunan çelengi Atatürk'ün mozolesine bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Saat 09.05'te çalan sirenle birlikte ise Anıtkabir'de hayat durdu. Erdoğan ve beraberindekiler, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayarak, şunları yazdı: "Vefatının 82'nci sene-i devriyesinde, İstiklal Harbi'mizin başkomutanı, cumhuriyetimizin banisi, ilk cumhurbaşkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle anıyoruz. Milletimizin varlık yokluk mücadelesini zaferle taçlandıran, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan Gazi Mustafa Kemal ve kahraman silah arkadaşları milletimizce hayırla yad edilecektir. Şehitlerimizin fedakarlıkları üzerine kurulan cumhuriyetimizi ilelebet yaşatacak, gelecek kuşaklara daha müreffeh, güçlü, itibarlı bir ülke bırakmak için çalışmaya devam edeceğiz. Ruhun şad olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, törenin ardından Anıtkabir'den ayrıldı.

Mustafa Kemal Atatürk, Recep Tayyip Erdoğan, Anıtkabir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Anıtkabir'de 10 Kasım töreni - Son Dakika


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