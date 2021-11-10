Anıtkabir'de 10 Kasım töreni - Son Dakika

Anıtkabir'de 10 Kasım töreni

Anıtkabir'de 10 Kasım töreniTÜRKİYE Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 83'üncü yıl dönümünde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenle Anıtkabir'de anıldı.

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