Anıtkabir'de 23 Nisan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı - Son Dakika
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Anıtkabir'de 23 Nisan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

23.04.2022 11:58
Anıtkabir'de 23 Nisan dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

Cumhuriyetin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ziyaretçilerin akınına uğradı.

Anıtkabir, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve öğrenciler ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı resmi törenlerin ardından halkın ziyaretine açıldı.

Anıtkabir'in Akdeniz ve Anadolu kapılarının girişinde bekleyen her yaştan vatandaş, ellerindeki Atatürk posterleri ve Türk bayraklarıyla Ata'nın huzuruna çıktı.

Atatürk'ün mozolesine getirdikleri çiçekleri bırakan ziyaretçilerden bazılarının saygı duruşunda bulunduğu, bazılarının ise dua okuduğu görüldü.

Askerlerin nöbet değişimi sırasında yaptıkları seremoniyi ilgiyle izleyen ziyaretçiler, tören meydanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çankırılı çiftçi de Kocaelili öğrenci de Anıtkabir'deydi

Anıtkabir'i eşi Ayşe Güven ile ziyaret eden çiftçilik yapan Nuri Güven, Çankırı'nın Kurşunlu ilçesinden tedavi olmak için dün Ankara'ya geldiklerini söyledi.

Hastane işlerinin ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmek için sabahın erken saatinde Anıtkabir'e geldiklerini belirten Güven, "Milliyetçi, Kuvayımilliyeci, Atatürkçü, sağduyulu bir Türk çiftçisiyim. Atatürk'ü ziyaret ettik, dua ettik hanımımla beraber. Bugün memleketime döneceğim." dedi.

Emekli ana sınıfı öğretmeni Ceyda Avcı da torunu Timur Onur ile Anıtkabir'i ziyarete geldiğini belirterek, bütün çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutladı. Atatürk sevgisini toruna aşılamak istediğini ifade eden Avcı, ilke ve inkılaplarına bağlı olarak Atatürk'ün izinde yürümeye devam ettiklerini söyledi.

Ailesiyle Kocaeli'nden Anıtkabir'i ziyarete gelen ilkokul öğrencisi Mustafa Doruk Odabaşı da 23 Nisan'ın çok özel bir gün olduğunu dile getirerek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bu günü çocuklara armağan etmesinden dolayı teşekkürlerini sundu.

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Mustafa Kemal Atatürk, Ulusal Egemenlik, Anıtkabir, 23 Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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