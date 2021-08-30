Anıtkabir'de 30 Ağustos töreni - Son Dakika

ANKARA'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü nedeniyle Anıtkabir'de tören düzenlendi.

Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bakanlar ve kuvvet komutanları katıldı. Heyettekilerin maske takarak, koronavirüs tedbirlerine uyduğu görüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine geldi. Erdoğan'ın mozoleye çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzalayan Erdoğan, şunları kaydetti: