ANITKABİR'DE DALGALANAN BAYRAK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE EMANET EDİLDİ - Son Dakika
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ANITKABİR'DE DALGALANAN BAYRAK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE EMANET EDİLDİ

25.05.2022 10:33

Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (SEV) bağlı okullardan Üsküdar Amerikan Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma adına anlamlı bir adım attı.

Sağlık ve Eğitim Vakfı'na (SEV) bağlı okullardan Üsküdar Amerikan Lisesi, Mustafa Kemal Atatürk'ü anma adına anlamlı bir adım attı. Daha önce Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı, sergilenmek üzere Üsküdar Amerikan Lisesi'ne teslim edildi.

Üsküdar Amerikan Lisesi, daha önce Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağını, düzenlenen askeri törenle okulda sergilemek üzere devraldı. Atatürk'ün huzurundaki ay yıldızlı bayrak, bundan böyle Üsküdar Amerikan Lisesi'nde dalgalanacak. Lise öğrencileri değerli emaneti, 23 Mayıs Pazartesi günü düzenlenen törende teslim aldı ve kıymetli bayrağa sahip çıkma sözü verdi.

TÜRK BAYRAĞINI BUGÜN GURURLA DEVRALIYORUZ

Düzenlenen törende konuşan SEV Yönetim Kurulu Başkanı Piraye Erdem, 'Ulu Önder Atatürk'ün ebedi mekanında dalgalanan Türk bayrağını bugün gururla devralıyoruz. Atatürk'ün Cumhuriyetimizi Türk gençliğine teslim ettiği gibi biz de bugün öğrencilerimize Türk bayrağını teslim ediyoruz. Çağdaş eğitimi kendine rehber edinmiş vakfımızın kurumlarından Üsküdar Amerikan Lisesi, bayrağımıza en iyi şekilde sahip çıkacaktır. Vakfımıza ve Refik Bey'e, böyle bir işe vesile olduğu için teşekkür ederim' dedi.

Törene katılan TAC'74 mezunlarından Refik Kutluer ise 'Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir'de dalgalanmış bu özel bayrak 10 Kasım haricinde milli yas günlerinde bile yarıya indirilmemektedir. Anıtkabir'de dalgalanan ve gururla sahiplendiğimiz yüce Türk bayrağı, her zaman Atatürk'ün açmış olduğu çağdaş uygarlık yolunda aydınlık geleceğe yürüme arzumuzun simgesi olacaktır. Bayrağımızı SEV adına büyük bir gururla teslim aldım. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları vesilesiyle bugün bu kutsal emaneti siz gençlere devrediyorum. Koruyup yücelteceğinize inanıyorum' dedi.

ANITKABİR'DE DALGALANAN BAYRAK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE EMANET EDİLDİ
ANITKABİR'DE DALGALANAN BAYRAK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE EMANET EDİLDİ
ANITKABİR'DE DALGALANAN BAYRAK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE EMANET EDİLDİ
ANITKABİR'DE DALGALANAN BAYRAK, LİSE ÖĞRENCİLERİNE EMANET EDİLDİ

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Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı İstanbul'da bir lisede sergilenecek Lise öğrencisi Aybüke okul sporlarında dünya ikincisi oldu Lise öğrencisi Aybüke okul sporlarında dünya ikincisi oldu
Kaynak: DHA

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