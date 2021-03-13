- Anıtkabir'de dalgalanan bayrak Mehmet Akif Ersoy'un evinde - Son Dakika

- Anıtkabir'de dalgalanan bayrak Mehmet Akif Ersoy'un evinde

ANKARA - İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı nedeniyle Ankara Kent Konseyi Bisiklet Meclisi ve Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi, Başkent'te bisiklet turu düzenledi. Gönüllü bisikletçiler Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı'nı teslim alarak, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'na taşıdılar.

Ankara Kent Konseyi (AKK), İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı anma etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenledi. AKK Bisiklet Meclisi gönüllüleri ile Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi iş birliği ile gerçekleştirilen bisiklet turunda Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı, Mehmet Akif Ersoy'un İstiklal Marşı'nı yazdığı Taceddin Dergahı'nda sergilenmek üzere Altındağ Hamamönü'ne taşındı.

Gönüllü bisikletçiler katıldı

AKK Bisiklet Meclisi ve Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi tarafından organize edilen bisiklet turuna, 50'ye yakın bisikletçi katıldı. Gönüllü bisikletçiler teslim aldıkları Türk Bayrağı'nı, Hamamönü'nde yer alan Taceddin Dergahı'na ulaştırdı. Taceddin Dergahı'nda gerçekleştirilen anma programına katılan Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya da Türk Bayrağı'nı Ankara Vakıflar Bölge Müdürü Ferhat Türkoğlu'na teslim etti.

Türk Bayrağı 23 Nisan'a kadar Taceddin Dergahı'nda sergilenecek

Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara İl Kültür Turizm Müdürü Ali Ayvazoğlu, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyesi Dr. Süleyman Basa, AKK Bisiklet Meclisi Başkanı Kadir İspirli'nin de yer aldığı anma etkinliğine Başkentliler de yoğun ilgi gösterdi. "İstiklal Bayrağı Zafer Yolunda" sloganıyla düzenlenen bisiklet turunda pedal çeviren bisikletçilerin Anıtkabir'den teslim aldığı Türk bayrağı önce 23 Nisan 2021 tarihine kadar Taceddin Dergahı'nda sergilenecek daha sonra da Milli Mücadele savaşının yaşandığı farklı illere götürülecek.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılına özel kutlamalar yapılacak

Tüm yurdu dolaşacak olan Türk Bayrağı, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında 29 Ekim 2023'te ise Cumhuriyetin ilan edildiği Birinci Meclis'te göndere çekilecek. Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılı dolayısıyla birçok etkinlik gerçekleştireceklerinin altını çizen Polatlı Belediye Başkanı Yıldızkaya, "Bayrağımız Ankara'dan İzmir'e kadar Milli Mücadele'nin yaşandığı bütün toprakları tek tek gezecek. Duatepe, Kartaltepe ve Kocatepe'de yeniden onurla ve gururla dalgalanacak" ifadelerini kullandı.

İstiklal Marşı'nın ulusal kurtuluş mücadelesi ve gelecek nesiller için önemine dikkat çeken AKK Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da Taceddin Dergahı'nda yaptığı konuşmada, "Bundan 100 yıl önce Milli Mücadele'nin zırhının hazırlandığı, duygularımızın metne döküldüğü, Mehmet Akif Ersoy'un insanlık tarihine etki oluşturacak, gelecek bin yıllarda da etkisini sürdürecek manifestoyu yazdığı bu binanın önünde bulunmanın huzurunu ve heyecanını yaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.