Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı Tarsus'a getirildi
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Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı Tarsus'a getirildi

1 saat önce

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir okula getirildi.

Anıtkabir'de dalgalanan Türk Bayrağı Tarsus'a getirildi, System.String[]

Anıtkabir'de dalgalanan Türk bayrağı Mersin'in Tarsus ilçesindeki özel bir okula getirildi.

Tarsus Amerikan Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, okulun bağlı olduğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV), Anıtkabir'de dalgalanan ve 30 Ağustos zafer Bayramı'nda yenisi ile değiştirilen Türk bayrağını okulda dalgalandırmak için talepte bulundu.

Türk bayrağı Anıtkabir Komutanı Albay Hakan Osman Sert tarafından SEV Yönetim Kurulu Üyesi Refik Kutluer'e teslim edildi.

Tarsus'a getirilen Türk bayrağı yeni eğitim ve öğretim yılının açılış töreninde kolej yönetimine verildi.

Türk bayrağının her yıl açılış törenlerinde dalgalandırılacağı bildirildi.

Anıtkabir, Tarsus, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 06:40 Kaynak: AA
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