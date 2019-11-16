Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (3)
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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (3)

6 saat önce

YENİDEN GÖZALTINA ALINDISosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Mehmet A. yeniden gözaltına alındı.

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı adliyede (3), System.String[]

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganı atan gençlere küfür ettiği gerekçesiyle gözaltına alınıp, bugün adliyeye sevk edildikten sonra adli kontrol şartı ile serbest bırakılan iş insanı Mehmet A. yeniden gözaltına alındı. Konuyla ilgili Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi: "Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 15 Kasım tarihinde sosyal medya hesabından yayınladığı video nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan şüpheli Mehmet A.'nın eyleminin TCK 216/2 maddesi kapsamında kaldığı değerlendirilmekle birlikte şüpheli ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmiş olup, atılı suç açısından ceza miktarı itibariyle tutuklama yasağı olduğundan haftada 7 gün imza ve yurt dışı yasağı adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verilmiştir. Şüphelinin salıverildikten sonra benzer mahiyette bir bütün halinde TCK 216/1 Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Suçunu oluşturur mahiyette yeni videolar yayınlaması ve eylemine devam etmesi nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığımızca 16 Kasım tarihi itibariyle gözaltına alınmasına karar verilmiş ve şüpheli gözaltına alınmıştır."


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 09:50 Kaynak: DHA
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