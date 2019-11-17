Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede
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Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede

6 saat önce

TUTUKLANDIDün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Anıtkabir'de slogan atanlara küfür eden iş insanı yeniden adliyede, System.String[]

TUTUKLANDI

Dün adli kontrolle serbest kalmasının ardından yeniden yayınladığı videolar nedeniyle gözaltına alınarak bugün sabah adliyeye sevk edilen Mehmet Avcı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 02:52 Kaynak: DHA
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