Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu
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Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi Fotoğraf çektiren vatandaşlar Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96.
Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:39 Kaynak: AA
Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller
Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi
Fotoğraf çektiren vatandaşlar
Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar
Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.
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