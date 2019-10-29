Son Dakika Haberleri: Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu
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Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

47 dakika önce

Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi Fotoğraf çektiren vatandaşlar Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96.

Anıtkabir'in zeminindeki karanfiller

Vatandaşların ellerinde bayraklarla yürümesi

Fotoğraf çektiren vatandaşlar

Atatürk'ün mozalesinin önünde saygı duruşunda bulunan, dua okuyan vatandaşlar

Askerlerinin nöbet değişim töreninin vatandaşlarca alkışlanması ANKARA - Cumhuriyet'in ilanının 96. yıl dönümü dolayısıyla Anıtkabir'e akın eden vatandaşlar yoğunluk oluşturdu.

Anıtkabir'de ziyaretçi yoğunluğu

Mustafa Kemal Atatürk, Anıtkabir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.10.2019 04:39 Kaynak: AA
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