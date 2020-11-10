Büyük Önder Atatürk'ü anıyoruz - Son Dakika

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla Sivrice ilçesinde tören düzenlendi.
Cumhuriyet Ortaokulu Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Kaymakam Mustafa Gül, Belediye Başkanı Turgay Gündoğan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alın Kosalı, İlçe Emniyet Müdürü Tolga Geçer, daire müdürleri ve öğrenciler katıldı.
Törende, Kaymakam Gül ve Belediye Başkan Gündoğan Atatürk Anıtına çelenk sundu.
Saat 09.05'te sirenlerin çalınmasının ardından İstiklal Marşı okundu.
Cumhuriyet Ortaokulu konferans salonunda düzenlenen programda da öğrenciler şiir okudu, sinevizyon gösterisi yapıldı.
- Kaynak: AA
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