Anıtkabir'deki 10 Kasım töreninde dikkat çeken slogan! CHP tepki göstermişti

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84. yıl dönümünde Anıtkabir'de düzenlenen resmi törenle anıldı. Resmi tören saat 08.50'de devlet erkanının Aslanlı Yol'dan yürüyüşüyle başladı. Aslanlı Yol'daki korteje Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yüksek yargı organlarının başkanları, kuvvet komutanları, siyasi parti temsilcileri ve üst düzey bürokratlar katıldı.

CUMHURBAŞKANI YÜRÜRKEN SLOGAN ATTILAR



Yürüyüşün ardından Atatürk'ün mozolesine gelindi. Erdoğan, kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan çelengi mozoleye bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 84 yıl önce vefat ettiği an saat 09.05'te saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. Erdoğan ve devlet erkanı İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerken avludaki birkaç kişi, Her yer Tayyip, her yer Erdoğan" sloganı attı.

DAHA ÖNCE DE AYNISI YAŞANMIŞTI

2524 sayılı Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun'a göre yayınlanan Anıtkabir Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Yönetmeliğin "Törenler" başlıklı 35. maddesinde; "Anıtkabir'de, ancak Atatürk'e saygı için çelenk konabilir, tören düzenlenebilir. Başka amaçlarla; tören, yürüyüş ve gösteri düzenlenemez, çelenk konamaz. Anıtkabir'in manevi varlığına yakışmayan her türlü tavır, hareket, söz, yazı ve davranışlara izin verilmez" hükmü yer alıyor.

30 Ağustos 2022'de, Zafer Bayramı dolayısıyla düzenlenen resmi törende "Reis" ve "Dik dur eğilme, bu millet seninle" sloganı atmıştı. 29 Ekim 2019'da, Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törene de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katılmış ve "Türkiye seninle gurur duyuyor" sloganı duyulmuştu. Yine, 10 Kasım 2019'da da "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı yapılmıştı.

CHP SERT TEPKİ GÖSTERMİŞTİ: KABİR ADABI BİLMİYORLAR

30 Ağustos 2020'deki Zafer Bayramı töreninde de Anıtkabir'de slogan atılmıştı. CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, sosyal medya hesabında; "Atamızın kabrine, kabir adabı bilmeyen holiganları kim dolduruyor? Bu artık kaçıncı ayıp? Kabir ve kabristanlarda slogan atmak, tezahürat yapmak hangi örfte, hangi inançta, hangi adapta var? Yapılan ayıbı ve densizliği kınıyorum" tepkisini göstermişti.

KONU MECLİS GÜNDEMİNE TAŞINMIŞTI

10 Kasım 2019'da, resmi törenler sırasındaki "Recep Tayyip Erdoğan" tezahüratı TBMM gündemine de taşınmış. CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi vermişti. Emir, Akar'a; "Devlet töreninin düzenlendiği esnada, 'Recep Tayyip Erdoğan' şeklinde slogan atan kişiler kimlerdir? Bu kişiler ziyaretçi yasağı olmasına rağmen Anıtkabir'e nasıl girmiştir; girişleri kimin onayıyla gerçekleşmiştir? Yas ve saygı mekanı olması gereken Anıtkabir'de böylesine bir eylemin kabul edilebilir olmadığı gerçeği ışığında; Bakanlığınızca olayın soruşturulması ve kamuoyuna bir açıklaması yapılması düşünülmekte midir?" sorularını yöneltmişti.

Akar, 12 Kasım 2019'da verilen soru önergesine 31 Ocak 2020'de yanıt vermişti. Akar yanıtında; "Anıtkabir'de ulusal ve resmi bayram günlerinde icra edilen devlet törenleri ve ziyaretlerle ilgili usul ve esaslar Anıtkabir Hizmetleri Yönergesi'nde düzenlenmiştir. 10 Kasım 2019 tarihindeki Atatürk'ü Anma Günü kapsamındaki faaliyetler daha önceki yıllarda olduğu gibi anılan Yönerge'ye uygun olarak icra edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.