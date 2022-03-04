Anıtpark en güzel şekilde kente yeniden kazandıralacak - Son Dakika
Üye Girişi
Anıtpark en güzel şekilde kente yeniden kazandıralacak

Anıtpark en güzel şekilde kente yeniden kazandıralacak

04.03.2022 16:15

Başkan Büyükakın, Körfez ilçesinde bulunan Şehit Nazım Ateş Parkı olarak da bilinen Anıtpark'ı en güzel şekilde kente yeniden kazandıracaklarını ifade etti

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinin batı kısmında yer alan ve Anıtpark olarak bilinen Şehit Nazım Ateş Parkı'ndaki yeni projenin geldiği son durumu yerinde inceledi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve teknik heyetin eşlik ettiği incelemede çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, yapılan düzenlemelerle Körfez sahilinin batı kısmının da güzelleşeceğini söyledi. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'ün yeni Anıtpark ile bir başka kutlanacağını da belirten Başkan Büyükakın, "Şehit Nazım Ateş Parkımızın bitimiyle birlikte bu bölgemiz çok güzel bir görünüme kavuşacak. Cumhuriyetimiz başta olmak üzere ve diğer tüm değerlerimiz gelecek nesillere buradan da aktarılmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"MODERN ANITPARK İNŞA EDİYORUZ"

Başkan Büyükakın, proje bittiğinde Körfez ilçesine yeni bir değer daha katacaklarını ifade ederek, "Körfez ilçemizin bu bölgesinde 20 bin metrekarelik alanda şehrimizin dokusuna ve ihtiyaçlarına uygun, kentsel yaşamın kalitesini artıracak piknik, yürüyüş, skatepark ve çocuk oyun grupları gibi birçok sosyal donatı alanlarını içinde barındıran modern bir Anıtpark inşa ediyoruz" dedi. 20 bin metrekarelik alanda bulunan Şehit Nazım Ateş Parkı'nda, Atatürk ve Şehit Anıtı ile Meydanı, Büstler Meydanı, Anıt'a Saygı Yolu, Kafeterya, Skate Park Alanı, Piknik alanı, Sahil Yürüyüş Yolu, Bisiklet Yolu, Çocuk Oyun Alanı ve Otopark bulunacak

"KÖRFEZ İLÇEMİZİN YENİ GÖZDESİ OLACAK"

Atalar Mahallesi'ndeki sahilde yer alan park için Büyükşehir olarak uygulama projelerinin hazırlanmasının ardından sahaya girerek çalışmalara başladıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Tren istasyonu altında yer alan anıt ve çevresinde gerçekleştireceğimiz çalışmayla halkımızın bizden beklentisine cevap vereceğiz. Cumhuriyetimizin tüm değerlerini içerisinde barındıracak bu anıtpark projemizde, kahramanlık destanlarımızdan büyük devlet şahsiyetlerine kadar çok önemli detaylar yer alacak. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının da yer alacağı parkımız, Körfez ilçemizin yeni gözdesi olacak. Vatandaşlarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve tüm Kocaelililer burada güzel vakit geçirecek" ifadelerini sarf etti.

Kaynak: Bültenler
YORUMLAR
500

Marmara Belediyeler Birliği, Hisarcık, Körfez, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Anıtpark en güzel şekilde kente yeniden kazandıralacak - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Serdar Ortaç'a Sinan Akçıl'dan eleştiri: 'Eski Serdar gibi gizemini koru'
16:29 Macron'un en zor sınavı! Protestoları yatıştırmak için özel kuvvetleri sahaya sürüyor
16:28 Fenerbahçe'de İsmail Kartal'ın transfer raporu
16:25 Sinan Akçıl, takipçileriyle dertleşen Serdar Ortaç'a öfkelendi: Hepimizle dalga geçiyorsun
16:24 Macron'un en zor sınavı! Protestoları yatıştırmak için özel kuvvetleri sahaya sürüyor
16:24 8 ismi birden gönderiyor! İsmail Kartal Fenerbahçe'yi baştan inşa edecek
16:20 Mardin'de silahlı kavga: Yaralı hastaneye kendi aracıyla geldi
16:18 Silahlı kavgada ağır yaralanan kişi kendi aracıyla hastaneye gitti
16:12 Meclis, bayram tatilinin ardından zam teklifi görüşmelerine başlıyor
16:08 Meclis 4 Temmuz'da toplanıyor! Memur ve memur emeklilerinin beklediği düzenleme için geri sayım başladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2023 16:57:10. #1.11#
SON DAKİKA: Anıtpark en güzel şekilde kente yeniden kazandıralacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement