Anıtpark en güzel şekilde kente yeniden kazandıralacak

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Körfez ilçesinin batı kısmında yer alan ve Anıtpark olarak bilinen Şehit Nazım Ateş Parkı'ndaki yeni projenin geldiği son durumu yerinde inceledi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna, Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık ve teknik heyetin eşlik ettiği incelemede çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Büyükakın, yapılan düzenlemelerle Körfez sahilinin batı kısmının da güzelleşeceğini söyledi. Cumhuriyetin 100. yılı olan 2023'ün yeni Anıtpark ile bir başka kutlanacağını da belirten Başkan Büyükakın, "Şehit Nazım Ateş Parkımızın bitimiyle birlikte bu bölgemiz çok güzel bir görünüme kavuşacak. Cumhuriyetimiz başta olmak üzere ve diğer tüm değerlerimiz gelecek nesillere buradan da aktarılmaya devam edecek" şeklinde konuştu.

"MODERN ANITPARK İNŞA EDİYORUZ"

Başkan Büyükakın, proje bittiğinde Körfez ilçesine yeni bir değer daha katacaklarını ifade ederek, "Körfez ilçemizin bu bölgesinde 20 bin metrekarelik alanda şehrimizin dokusuna ve ihtiyaçlarına uygun, kentsel yaşamın kalitesini artıracak piknik, yürüyüş, skatepark ve çocuk oyun grupları gibi birçok sosyal donatı alanlarını içinde barındıran modern bir Anıtpark inşa ediyoruz" dedi. 20 bin metrekarelik alanda bulunan Şehit Nazım Ateş Parkı'nda, Atatürk ve Şehit Anıtı ile Meydanı, Büstler Meydanı, Anıt'a Saygı Yolu, Kafeterya, Skate Park Alanı, Piknik alanı, Sahil Yürüyüş Yolu, Bisiklet Yolu, Çocuk Oyun Alanı ve Otopark bulunacak

"KÖRFEZ İLÇEMİZİN YENİ GÖZDESİ OLACAK"

Atalar Mahallesi'ndeki sahilde yer alan park için Büyükşehir olarak uygulama projelerinin hazırlanmasının ardından sahaya girerek çalışmalara başladıklarını da dile getiren Başkan Büyükakın, "Tren istasyonu altında yer alan anıt ve çevresinde gerçekleştireceğimiz çalışmayla halkımızın bizden beklentisine cevap vereceğiz. Cumhuriyetimizin tüm değerlerini içerisinde barındıracak bu anıtpark projemizde, kahramanlık destanlarımızdan büyük devlet şahsiyetlerine kadar çok önemli detaylar yer alacak. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anıtının da yer alacağı parkımız, Körfez ilçemizin yeni gözdesi olacak. Vatandaşlarımız, ailelerimiz, çocuklarımız ve tüm Kocaelililer burada güzel vakit geçirecek" ifadelerini sarf etti.