Anız ateşi buğday tarlasını yaktı
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde anız yangınının sıçradığı 40 dönüm buğday ekili alan ile 2 ton saman yandı.
Şanlıurfa
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:29 Kaynak: AA
'nın Ceylanpınar
ilçesinde anız yangınının sıçradığı 40 dönüm buğday ekili alan ile 2 ton saman yandı.
Boğalı Mahallesi'nde daha önce buğday hasadı yapılmış bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yakınında bulunan buğday tarlasına da sıçradı. İtfaiye
ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 3 saatlik çabasıyla söndürülen yangında, 40 dönüm buğday ekili alan ile yaklaşık 2 ton saman ve sulama boruları yandı.
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