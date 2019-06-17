Son Dakika Haberleri: Anız ateşi buğday tarlasını yaktı
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Anız ateşi buğday tarlasını yaktı

1 saat önce

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde anız yangınının sıçradığı 40 dönüm buğday ekili alan ile 2 ton saman yandı.

Anız ateşi buğday tarlasını yaktı, System.String[]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde anız yangınının sıçradığı 40 dönüm buğday ekili alan ile 2 ton saman yandı.
Boğalı Mahallesi'nde daha önce buğday hasadı yapılmış bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan yangın, yakınında bulunan buğday tarlasına da sıçradı.
İtfaiye ekipleri ve vatandaşların yaklaşık 3 saatlik çabasıyla söndürülen yangında, 40 dönüm buğday ekili alan ile yaklaşık 2 ton saman ve sulama boruları yandı.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 06:29 Kaynak: AA
Ceylanpınar, Şanlıurfa, Güncel
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