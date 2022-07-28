Anız ateşi ürün kalitesi ve verimini düşürüyor - Son Dakika
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Anız ateşi ürün kalitesi ve verimini düşürüyor

28.07.2022 11:08

Anız ateşi ürün kalitesi ve verimini düşürüyor Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr.

Anız ateşi ürün kalitesi ve verimini düşürüyor

YOZGAT - Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, anız yangınlarına dikkat çekerek anız yangının toprağa zarar vermekle beraber ürünün kalitesini ve verimini düşürdüğünü ifade etti.

Hemen hemen her yıl hasat döneminin ardından birçok bölgede çıkan anız yangınları, gerek toprağa verdiği zarar gerekse sebep olduğu çevre kirliliği nedeniyle büyük sorun oluşturuyor. Anız yakmak toprağın verimliliğini ve üretkenliğini düşürürken toprak kalitesi kadar insan sağlığını ve yaşam kalitesini de olumsuz etkileyerek eko sisteme zarar veriyor. Hububat ürünlerinin yetiştirildiği arazilerde hasattan sonrası anız yakmanın para cezası ise 2022 yılı rakamlarına göre dekar başına 109 lira 49 kuruş olarak belirlenirken yakılan anızın orman ve yerleşim yerlerine yakın olması halinde de cezaların 5 kat artırıldığı bildirildi.

İç Anadolu Bölgesinin önemli tarım merkezlerinden biri olan Yozgat'ta hububat hasadında sona gelinirken uzmanlar da anız konusunda çiftçileri uyardı.

Anız yakmak toprağın organik madde miktarını azaltıyor

Yozgat Bozok Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tuğrul Yakupoğlu, "Hasattan sonra köküyle beraber toprakta kalan bitki atıklarına biz anız diyoruz. Özellikle kurak ve yarı kurak bölgelerde Yozgat gibi tek ürün alınan yöreler de çiftçimiz, anızı bir sonraki yetiştiricilik sezonuna toprağı hazırlayamadığı için yakmaktadır. Çiftçimiz bunu büyük bir problem olarak görüyor ama bu çok büyük bir yanlış. Çünkü bir kere anız yaktığınızın zaman toprağın organik madde miktarını doğrudan azaltıyoruz. Anız potansiyel organik maddedir toprak için. Öte yandan topraktaki birçok yararlı mikro organizmaya ve topraktaki yaşama zarar veriyoruz. Bunların hepsi toprağın verimliliğini ve üretkenliğini doğrudan etkileyen etmenler olduğu için bir yanlıştır anız yakmak. Anız yakma toprağa verdiği zararın yanında verimliliğe, toprağın fiziksel özellikline, çevreye de bazı zararlar veriyor. Enerji hatlarının zarar görmesi, havanın kirlenmesi ve özellikle trafiğin olduğu alanlarda görüşün düşmesi gibi birçok şeyi söyleyebiliriz." dedi.

Anız yakmak yerine doğrudan ekim öneriliyor

Yakupoğlu, çiftçilerin anız yakma uygulamasından vazgeçmesi gerektiğini de söyleyerek, "Bunun yerine ne yapabiliriz. Korumalı toprak işleme sistemleri altında değerlendirdiğimiz anıza ekimi veya doğrudan ekimi kullanabiliriz. Anız yakılmasından doğrudan ekim çok doğru bir çözüm olacaktır" şeklinde konuştu.

Anız yakana dönüm başına109 lira 49 kuruş ceza

Yozgat Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü İbrahim Tamer ise, "İlimizde hasat mevsiminin başlaması nedeniyle bu konuda vatandaşları bir kez daha uyarmakta fayda var. Anız yakanlara 2022 yılı içerisinde dekar başına 109 lira 49 kuruş ceza uygulanmakladır. Bu anız yakma filli orman ve sulak alanlara bitişik yeler ile meskun mahallerde işlenmesi durumunda bu ceza 5 katına kadar artırılır. Bu nedenle vatandaşlarımızın çevre kirliliğine ve doğaya son derece zararı olan ve toprağın mineral yapısına zarar veren bu filli işlemekten kaçınmalarını iletmek istiyorum. 1 dönüm için 109 TL 49 kuruş olduğuna göre dekar büyüdükçe bu ceza miktarı da aratacaktır" ifadelerine yer verdi.

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Kaynak: İHA

Bozok Üniversitesi, Yozgat, Güncel, Son Dakika

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