Son Dakika Haberleri: Anız ateşinde ağaçlar yandı
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Anız ateşinde ağaçlar yandı

44 dakika önce

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, biçilmiş ayçiçeği sapları tarlada yakılırken alevlerin ağaçlık alana sıçraması sonucu çıkan yangında yaklaşık 300 ağaç zarar gördü.

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TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, biçilmiş ayçiçeği sapları tarlada yakılırken alevlerin ağaçlık alana sıçraması sonucu çıkan yangında yaklaşık 300 ağaç zarar gördü.
Yangın, öğlen saatlerinde Malkara'nın Gönence Mahallesi'ndeki Çiftlikler mevkisinde, çıktı. İddiaya göre yasak olmasına rağmen bir tarlada kalan ayçiçeği saplarının yakılması sırasında alevlerin ormana sıçramasıyla çıkan yangını görenler durumu Malkara Orman İşletme Şefliği ve
Malkara Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirdi. Arazözlerle bölgeye gelen itfaiye ekipleri ve orman işçilerinin birlikte müdahale ettiği yangın, güçlükle söndürüldü. Yangın, 500 dönümlük biçilmiş alanda etkili olurken, yaklaşık 300 ağacın da zarar gördüğü belirlendi.


İtfaiye, Malkara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 02:24 Kaynak: DHA
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